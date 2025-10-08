خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر ایران در عراق:

پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و عراق سرمایه بی‌بدیل توسعه گردشگری است

پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و عراق سرمایه بی‌بدیل توسعه گردشگری است
کد خبر : 1697416
لینک کوتاه کپی شد.

محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق با حضور در رودشو گردشگری ایران در شهر بغداد با اعلام این که روابط گردشگری ایران و عراق تاکنون بر محور زیارت متمرکز بود اعلام کرد: رودشو گردشگری ایران در عراق فرصت بزرگ معرفی ظرفیت‌های جدید گردشگری کشور در حوزه‌های دیگر به بازار عراق است.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق، محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، با تاکید بر این که برپایی رودشو ایران در عراق با حضور جمع زیاید از فعالین صنعت گردشگری ایران می‌تواند آینده خوبی در مسیر گردشگری دو کشور ترسیم کند افزود: روابط میان دو دولت و دو ملت ایران و عراق در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف رو به گسترش بوده و اراده مقامات دو کشور بر ضرورت همکاری‌های دوجانبه و مراوده در بالاترین سطح مورد تاکید قرار گرفته است.

محمدکاظم آل صادق طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس ایران و عراق، معاون وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق و جمع زیادی از فعالین صنعت گردشگری دو کشور اعلام کرد: یکی از مهمترین بسترهای تعاملات و مناسبات دو کشور ایران و عراق، توسعه روابط فرهنگی، دینی و علمی بین دو کشور است.

او افزود: پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و عراق سرمایه بی‌بدیل توسعه صنعت گردشگری دو کشور است و ایران و عراق با بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ظرفیت تبادل سالانه ۱۱.۴ میلیون گردشگر ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه همکاری‌های عمیق‌تر به ویژه در حوزه گردشگری دارند.

سفیر ایران در عراق گفت: روابط گردشگری ایران و عراق تاکنون بر محور زیارت بویژه در اربعین متمرکز بود که با برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق، فرصت تازه‌ای برای معرفی گستره‌های بسیار وسیع‌تر از توانمندی‌های گردشگری ایران توسط بخش خصوصی گردشگری کشور ایجاد کرده است که می‌تواند در توسعه روابط فرهنگی و گردشگری دو کشور بسیار موثر باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ