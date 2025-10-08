سفیر ایران در عراق:
پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و عراق سرمایه بیبدیل توسعه گردشگری است
محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق با حضور در رودشو گردشگری ایران در شهر بغداد با اعلام این که روابط گردشگری ایران و عراق تاکنون بر محور زیارت متمرکز بود اعلام کرد: رودشو گردشگری ایران در عراق فرصت بزرگ معرفی ظرفیتهای جدید گردشگری کشور در حوزههای دیگر به بازار عراق است.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق، محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، با تاکید بر این که برپایی رودشو ایران در عراق با حضور جمع زیاید از فعالین صنعت گردشگری ایران میتواند آینده خوبی در مسیر گردشگری دو کشور ترسیم کند افزود: روابط میان دو دولت و دو ملت ایران و عراق در سالهای گذشته در حوزههای مختلف رو به گسترش بوده و اراده مقامات دو کشور بر ضرورت همکاریهای دوجانبه و مراوده در بالاترین سطح مورد تاکید قرار گرفته است.
محمدکاظم آل صادق طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس ایران و عراق، معاون وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق و جمع زیادی از فعالین صنعت گردشگری دو کشور اعلام کرد: یکی از مهمترین بسترهای تعاملات و مناسبات دو کشور ایران و عراق، توسعه روابط فرهنگی، دینی و علمی بین دو کشور است.
او افزود: پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و عراق سرمایه بیبدیل توسعه صنعت گردشگری دو کشور است و ایران و عراق با بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ظرفیت تبادل سالانه ۱۱.۴ میلیون گردشگر ظرفیتی بینظیر برای توسعه همکاریهای عمیقتر به ویژه در حوزه گردشگری دارند.
سفیر ایران در عراق گفت: روابط گردشگری ایران و عراق تاکنون بر محور زیارت بویژه در اربعین متمرکز بود که با برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق، فرصت تازهای برای معرفی گسترههای بسیار وسیعتر از توانمندیهای گردشگری ایران توسط بخش خصوصی گردشگری کشور ایجاد کرده است که میتواند در توسعه روابط فرهنگی و گردشگری دو کشور بسیار موثر باشد.