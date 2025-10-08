گزارشی از چهارمین شب جشنواره آیینی و سنتی/استقبال از روز جهانی کودک
چهارمین شب جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی با اجرای شبیهخوانی کمالالملک برای نخستین بار و اجراهای ویژه برای کودکان به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی، در چهارمین شب اجراهای این رویداد، تماشاگران و علاقهمندان به تماشای اجراهای متنوع آیینی نشستند.
اولین برنامه این شب، مجلس شبیهخوانی کمالالملک بود که مهدی دریایی هنرمند و پژوهشگر نمایشهای آیینی همراه با گروه خود از استان مرکزی آن را برای نخستین بار در خانه اتحادیه اجرا کردند.
داوود فتحعلیبیگی، مدرس و پژوهشگر پس از پایان شبیهخوانی در سخنانی کوتاه درباره این اثر گفت: شبیهخوانی هنری ایرانی است که با گذشت زمان موضوعات آن بهروز شده است. مجلس شبیه کمالالملک در اواخر دوره قاجار به رشته تحریر درآمده است و به اتفاقات دربار اشاره دارد.
او بیان کرد: با توجه به اینکه منشا پیدایش شبیه مرتبط با واقعه عاشورا بوده است، شبیهخوانان در پایان هر مجلس یادی از حضرت سیدالشهدا داشتند.
در ادامه تماشاگران با حضور در حوضخانه پای پرده خوانی مرشد احدی و نقل آرش کمانگیر از مرشد مهدی چایانی نشستند تا بار دیگر داستان آرش، کمانگیر سرافراز ایران را به روایت این هنرمند همدانی به گوش جان بسپارند.
و اما کودکان مهمانان اصلی شب گذشته جشنواره آیینی و سنتی بودند و هنرمندان با نمایشهای جیجیبیجی به کارگردانی عظیم واعظی و خیمهشب بازی به کارگردانی ساسان مهرپویان میزبان آنها شدند.
شخصیتهای دوستداشتنی نمایش ایرانی از مبارک تا پهلوان کچل، از دیو قصهها تا غول نمایش جیجیبیجی تلاش کردند در آستانه روز جهانی کودک شبی فراموش نشدنی را برای آنها رقم بزنند و کودکان را با آیینهای نمایشی و شخصیتهای آن همراه کنند.
در میان برنامه هر بخش هنرمندان تبریز به سرپرستی و مدیریت عظیم واعظی با رقص آیینی این خطه و نوای موسیقی، فضای خانه اتحادیه را پر از شور و نشاط میکردند.
سایه بازی سنتی دیگر بخش برنامههای جشنواره بود که با کارگردانی دهقان هراتی از استان البرز قسمتی کوتاه از واقعه عاشورا را با هنر سایه له نمایش گذاشت.
و نمایش تخت حوضی با کارگردانی علی طربی از تلاشهای مبارک برای رسیدن اربابش به معشوق گفت و خنده را بر لب تماشاگران نشاند.
در پایان هم حمیدرضا نوری، تماشاگران را از کودک و بزرگسال به تماشای شهر فرنگ دعوت کرد تا بار دیگر تصاویر و خاطرههای تهران قدیم برای بزرگترها زنده شود و کودکان به دنیای این شهر دعوت شوند.
شارمالی گل یا زنانی که به خاطر بازیگری کشته شدند
در سومین روز از بیست و دومین دورهی جشنوارهی نمایشهای آیینی و سنتی در تئاترشهر، نمایش «حسن و دیو باریک پشت کوه» به کارگردانی محمد حسین سلطانی، نمایش «دیوارخوانی» به کارگردانی پویان عطایی و نمایش «شارمالی گل» به کارگردانی اشکان زارع روی صحنه رفتند.
نمایش «حسن و دیو باریک پشت کوه» که روز گذشته در دو نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ سالن چهارسو اجرا شد و با استقبال نسبتا خوب مخاطبان همراه شد.
نمایش «دیوارخوانی» به کارگردانی پویان عطائی با قصهای برگرفته از شاهنامه در دو سانس ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰در تالار سایه روی صحنه رفت.
و نمایش «شارمالی گل» به کارگردانی اشکان زارع که در تالار سایه روی صحنه رفت با استقبال پرشور مخاطبان در هر دو سانس ۱۷ و ۱۹ روبرو شد.
اشکان زارع در پایان نمایش گفت: نمایش ما درباره شارمالی گل، یک شخصیت حقیقی در نمایش ایران است که به گمانم هیچ عکسی از او باقی نمانده است. روزگاری زنانی در همین شهر، بخاطر آنکه میخواستند بازیگر شوند کشته شدند به همین جهت من این اجرا را به خود شارمالی گل تقدیم میکنم.
وی در ادامه، آتش تقیپور که به تماشای این اجرا نشسته بود را یکی سرمایههای هنر ایران نامید.
مونا فرجاد، حسن وارسته، رضا احمدی و تنی چند از هنرمندان نیز به اجرای این نمایش نشستند.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی – پژوهشی، فضای باز و صحنهای برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان رسید و پس از آن، از سوم تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی برگزار شد.
همچنین از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه اجراهای غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه میرود