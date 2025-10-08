«شاهد خواب» آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «شاهد خواب» به نویسندگی و کارگردانی شایان نقیبی آماده حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای؛ همزمان با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «شاهد خواب» به نویسندگی و کارگردانی شایان نقیبی و تهیه کنندگی نادر سامانیان در تهران، این اثر هنری آماده حضور در جشنوارههای معتبر ملی و بین المللی شد.
پریا لطیفی، میچکا خدابنده لو، آذین رئوف، سودا همرنگ، شادی سعید خو، امین مومنی پور، پژمان ذولقدری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «شاهد خواب» آمده است: شاهدان یک قتل، هرکدام روایتی دارند؛ اما هیچکدام راهی به حقیقت نمیبرد. چراکه آنها در خواب بودند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به فیلمبردار: داوود حاصلی، کارگردانی صدا: امیرحسین بوریان، گریم: زهرا عابدی، عکاس: حمید بازاری، تدوین و اصلاح رنگ و نور: امیرحسین بوریان، تدارکات: بهزاد پارسا، مدیر تولید: پژمان ذوالقدری، طراح پوستر: امیرحسین بوریان و مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.