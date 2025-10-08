به گزارش ایلنا، احمد علوی در حاشیه سیصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، درباره مصوبه امروز شورای شهر درباره راه اندازی شرکت گردشگری در تهران، اظهار کرد: بالاخره گردشگری در مدیریت شهری تهران صاحب متولی شد؛ این ضعفی بود که از دهه ۹۰ شناسایی شده بود؛ اماکن گردشگری، تفریحی و میراثی در شهر تهران – چه آن‌هایی که در اختیار شهرداری هستند و چه سایر مجموعه‌ها – زیاد هستند، اما به‌دلیل مدیریت‌های پراکنده، مردم کمتر احساس می‌کردند که این موضوعات توسط مدیریت شهری هم ارائه می‌شود.

در جلسه دیروز شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی مصوبات هفته فرهنگی پایتخت، طرح تغییر مأموریت شرکت برج میلاد به «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران» مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، شرکت جدید وظیفه دارد با رویکردی منسجم، سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه گردشگری، تفریحات شهری و رویدادهای فرهنگی را مدیریت و اجرا کند. هدف اصلی از این تغییر ساختار، برندسازی تهران به عنوان مقصد گردشگری، توسعه گردشگری پایدار و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان عنوان شده است.

از مهم‌ترین وظایف این شرکت می‌توان به حفظ و نوسازی بناهای تاریخی و میراثی شهر تهران، حمایت از صنایع دستی، شناسایی و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی پایتخت، برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین آموزش و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری اشاره کرد.

اعضای شورا در جریان بررسی این لایحه، بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد برای امور تفریحی و گردشگری تأکید کردند و تشکیل شرکت جدید را گامی مهم در جهت تحول ساختاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های برج میلاد و سایر زیرساخت‌های گردشگری شهرداری دانستند.

