خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
گردشگری در مدیریت شهری تهران صاحب متولی شد

گردشگری در مدیریت شهری تهران صاحب متولی شد
با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شرکت برج میلاد تهران به «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران» تغییر نام و مأموریت داد تا پس از سال‌ها، موضوع گردشگری و تفریحات شهری در پایتخت صاحب متولی مشخص و ساختارمند شود.

به گزارش ایلنا، احمد علوی در حاشیه سیصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، درباره مصوبه امروز شورای شهر درباره راه اندازی شرکت گردشگری در تهران، اظهار کرد: بالاخره گردشگری در مدیریت شهری تهران صاحب متولی شد؛ این ضعفی بود که از دهه ۹۰ شناسایی شده بود؛ اماکن گردشگری، تفریحی و میراثی در شهر تهران – چه آن‌هایی که در اختیار شهرداری هستند و چه سایر مجموعه‌ها – زیاد هستند، اما به‌دلیل مدیریت‌های پراکنده، مردم کمتر احساس می‌کردند که این موضوعات توسط مدیریت شهری هم ارائه می‌شود.

در جلسه دیروز شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی مصوبات هفته فرهنگی پایتخت، طرح تغییر مأموریت شرکت برج میلاد به «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران» مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، شرکت جدید وظیفه دارد با رویکردی منسجم، سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه گردشگری، تفریحات شهری و رویدادهای فرهنگی را مدیریت و اجرا کند. هدف اصلی از این تغییر ساختار، برندسازی تهران به عنوان مقصد گردشگری، توسعه گردشگری پایدار و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان عنوان شده است.

از مهم‌ترین وظایف این شرکت می‌توان به حفظ و نوسازی بناهای تاریخی و میراثی شهر تهران، حمایت از صنایع دستی، شناسایی و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی پایتخت، برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین آموزش و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری اشاره کرد.

اعضای شورا در جریان بررسی این لایحه، بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد برای امور تفریحی و گردشگری تأکید کردند و تشکیل شرکت جدید را گامی مهم در جهت تحول ساختاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های برج میلاد و سایر زیرساخت‌های گردشگری شهرداری دانستند.

