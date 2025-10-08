به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی بخشی‌زاده، معاون صدا پیرامون برنامه‌های رادیو در طرح «ایران‌جان» گفت: ما در طرح‌های پیشین «ایران‌جان» در استان‌های خوزستان، ایلام و اصفهان نشان دادیم که رادیو می‌تواند صدای مردم هر منطقه را به‌صورت واقعی، بی‌واسطه و مؤثر به گوش مسئولان و افکار عمومی کشور برساند. در آن طرح‌ها، شبکه‌های رادیویی با هم‌افزایی و برنامه‌سازی خلاقانه، ضمن بازتاب ظرفیت‌ها و داشته‌های محلی، زمینه گفت‌وگو میان مردم و مدیران را فراهم کردند. اکنون در ادامه همان مسیر، اجرای طرح «ایران‌جان» در استان فارس فرصتی تازه برای تداوم این جریان است تا رادیو با همه توان خود، نقش رسانه‌ایِ مؤثر در مطالبه‌گری، امیدآفرینی و روایت توسعه را ایفا کند.

وی ادامه داد: در این مرحله از طرح، مجموعه شبکه‌های رادیویی کشور بیش از ۹۳۹۳ دقیقه برنامه در قالب ۳۲۴ برنامه و ۸۳ عنوان را به مردم فارس اختصاص می‌دهند. افزون بر این، ۱۵ برنامه میدانی با مجموع ۱۱۸۰ دقیقه به‌صورت زنده از مناطق مختلف استان پخش می‌شود تا شنوندگان در سراسر کشور صدای واقعی مردم فارس را از نزدیک بشنوند.

به گفته بخشی‌زاده، رادیو ایران با برنامه‌هایی چون «دستور کار» با رویکرد پیگیری و مطالبه‌گری درباره مسائل و مشکلات استان، «مستند ایران» با موضوع معرفی دستاوردها و پیشرفت‌ها و «ایرانشهر» که با همکاری مرکز فارس تولید می‌شود، به معرفی ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی استان می‌پردازد.

وی ادامه داد: در کنار آن، برنامه‌هایی نظیر «پلاک هشت» با محور شهدای فارس، «خیابان ایران» در قالب گفت‌وگو با خانواده شهیده کرباسی و مسابقه «یک دو صدا» برای شناسایی استعدادهای گویندگی و گزارشگری، جلوه‌ای از تنوع محتوایی و مشارکت مردمی در این طرح هستند. برنامه‌های «با ایرانیاران»، «راهی به آبادی»، «باغ هنر»، «ایران آوا» و «ورزش ایران» نیز از این شبکه پخش می‌شوند.

معاون صدا گفت: شبکه‌های دیگر رادیویی نیز در طرح «ایران‌جان» فعالانه مشارکت دارند. رادیو جوان با برنامه‌هایی مانند «موج جوونی» و «جام جوونی» که به‌صورت میدانی و مشترک با مرکز فارس اجرا می‌شوند، ارتباط مستقیم با جوانان استان برقرار می‌کند. برنامه‌هایی نظیر «آفساید» با محور ورزش قهرمانی، «کوچه شهید»، «باشگاه گزارشگران جوان» و «با این ستاره‌ها» نیز تصویری پویا از نسل تازه استان فارس ارائه می‌دهند.

بخشی‌زاده با اشاره به برنامه‌های رادیو فرهنگ توضیح داد: رادیو فرهنگ نیز با برنامه‌های شاخصی چون «هفت کوچه» و «سرزمین من»، جلوه‌های فرهنگ عامه و میراث تاریخی فارس را بازنمایی می‌کند. این شبکه با اجرای زنده و حضور هنرمندانی همچون عباس محبی و منوچهر آذری تلاش دارد آیین‌ها و روایت‌های مردمی را از دل کوچه‌های شیراز تا روستاهای دوردست استان به گوش مخاطبان برساند. افزون بر این، برنامه‌هایی چون «ققنوس»، «ایستگاه ۱۰۶»، «رهنمون» و «سرمایه‌ای برای تولید» نیز در همین راستا طراحی شده‌اند.

وی ادامه داد:در حوزه معارف، رادیو معارف با برنامه‌هایی مانند «مهربان باشیم» و «عصر جوانی» به معرفی نخبگان دینی و فرهنگی و نیز کارآفرینان حوزه فرهنگ می‌پردازد. برنامه‌های «نقد و نظر»، «بر بال سخن» و «زندگی زیباست» نیز زمینه گفت‌وگو درباره اخلاق اجتماعی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی را فراهم می‌کنند.

بخشی‌زاده بیان کرد: رادیو سلامت نیز در این طرح نقش ویژه‌ای دارد. برنامه «از مزرعه تا سفره» با ارتباط مستقیم با مسئولان جهاد کشاورزی استان، ظرفیت‌های کشاورزی و امنیت غذایی فارس را بررسی می‌کند و «سپهر دانش» نیز با مشارکت استادان دانشگاه و پزشکان، به مسائل آموزشی و بهداشتی استان می‌پردازد.

بخشی‌زاده با اشاره به رادیو اقتصاد گفت:این شبکه با تولید برنامه‌هایی نظیر «گذر بازار» و مسابقه «بیست» به معرفی کارآفرینان، صنایع نوآور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان می‌پردازد. دیگر برنامه‌های این شبکه همچون «رهیافت»، «آزادراه» و «نشان آبادی» نیز به موضوعات تولید و رشد اقتصادی اختصاص دارند.در حوزه ورزش، رادیو ورزش با برنامه‌هایی از جمله «جهان ورزش» و «ایران خاک دلیران» قهرمانان، مربیان و استعدادهای ورزشی استان را معرفی می‌کند. برنامه‌هایی چون «بانوی ایرانی»، «ورزش در آبادی»، «فردا روشن است» و «از فوتبال چه خبر» نیز نگاه اجتماعی به ورزش در فارس دارند.

معاون صدا با تأکید بر عرصه نمایش و سرگرمی گفت: رادیو نمایش با برنامه «خورجین» نگاهی فرهنگی و اجتماعی به آیین‌ها و رسوم مردم فارس دارد و جلوه‌ای نمایشی از زیست اجتماعی استان به روی آنتن می‌آورد. برنامه «استودیو هشت» نیز از دیگر تولیدات این شبکه است.

وی افزود: رادیو صبا برنامه «صبح صبا» را با موضوع مطالبه‌گری از مسئولان استان فارس، برنامه «دو راهی» را با موضوع معرفی انواع کسب‌وکار، مشاغل خانگی و مهارت‌های غیردولتی در استان پخش می‌کند. همچنین برنامه‌های «هنرستان»، «عصر صبا»، «دنگ و فنگ»، «صبای شیرازی»، «روستادوستا»، «صباخوان»، «کاشیا» و افتتاحیه «صباخوانی غزل‌های حافظ» از تولیدات ویژه این شبکه هستند.

همچنین، رادیو پیام با برنامه‌های «پیام روز» و «پیام پیشرفت»، و رادیو آوا با ویژه‌برنامه «آوای فارس ایران»، رسالت خود را در اطلاع‌رسانی و پخش موسیقی‌های محلی و ملی دنبال می‌کنند.

بخشی‌زاده در پایان اظهار کرد: طرح «ایران‌جان» در فارس با هدف تقویت ارتباط میان رسانه ملی و مردم، معرفی ظرفیت‌های واقعی استان و افزایش حس تعلق ملی در میان مخاطبان طراحی شده است. به گفته او، این طرح بر پایه گفت‌وگو، همدلی و مطالبه‌گری شکل گرفته تا نشان دهد رادیو همچنان رسانه‌ای زنده، متعهد و همراه مردم است.

