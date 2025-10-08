به گزارش ایلنا، مقصد جدید تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در ایران، شهر اهواز خواهد بود.

بنابر پیگیری‌های تیم برگزاری کنسرت و موافقت مسئولان ارشد استان خوزستان تلاش می‌شود این اجراها از ابتدای آبان ۱۴۰۴ در فضای باز این شهر جنوبی برگزار شود.

در حال حاضر علیرضا قربانی در کانادا به سر می‌برد و پنج اجرا در شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا دارد.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تور کنسرت «ایرانم» شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار شد، سپس یک اجرا در استانبول و هشت اجرا در یزد روی صحنه رفت.

