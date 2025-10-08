خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیرضا قربانی «ایرانم» را در جنوب ایران می‌خواند

علیرضا قربانی «ایرانم» را در جنوب ایران می‌خواند
کد خبر : 1697245
لینک کوتاه کپی شد.

تور کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی از ابتدای آبان ماه در اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مقصد جدید تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در ایران، شهر اهواز خواهد بود. 

بنابر پیگیری‌های تیم برگزاری کنسرت و موافقت مسئولان ارشد استان خوزستان تلاش می‌شود این اجراها از ابتدای آبان ۱۴۰۴ در فضای باز این شهر جنوبی برگزار شود. 

در حال حاضر علیرضا قربانی در کانادا به سر می‌برد و پنج اجرا در شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا دارد. 

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند. 

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند. 

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است. 

تور کنسرت «ایرانم» شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار شد، سپس یک اجرا در استانبول و هشت اجرا در یزد روی صحنه رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ