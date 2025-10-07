به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مراسم اختتامیه این جشنواره عصر روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار می‌شود و پروانه‌های زرین، برندگان خود را خواهند شناخت.



اسامی نامزدها به شرح زیر است:



بهترین دستاورد فنی یا هنری:



جلوه‌های بصری پویانمایی «افسانه سپهر»_ محصول مرکز پویانمایی مهوا‌



جلوه‌های بصری فیلم «جادوی عروسک‌ها»_ محمدرضا نجفی امامی



طراحی صحنه فیلم «بچه مردم»_ بابک کریمی طاری



موسیقی فیلم «بچه مردم»_ کریستف رضاعی



موسیقی فیلم «چشم بادومی»_ مسعود سخاوت‌دوست







بهترین بازیگر نوجوان:



ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی»



محمدرضا عالی‌ور برای فیلم «موی گرگ»



مهبُد جهان‌نوش برای فیلم «بچه مردم»







بهترین بازیگر کودک:



مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»



مهنا پیراسته برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»



نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲»







بهترین فیلمنامه:



علی‌محمد‌ حسام‌فر و ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»



فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»



فریدون نجفی برای فیلم «موی گرگ»







بهترین کارگردانی:



ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»



محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»







بهترین فیلم کودک و نوجوان:



«بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی



«چشم بادومی» به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی‌نصب



«موی گرگ» به تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی







سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

انتهای پیام/