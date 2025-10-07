مهم نام ایران است که در جهان پرآوازه شود

به گزارش ایلنا، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حاشیه برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره ارزیابی خود از روند برگزاری این رویداد گفت:به نظرم تا الان شاهد برگزاری باشکوه این رویداد بوده‌ اید. این اولین رویداد بین‌المللی و جشنواره سینمایی ما بعد از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و طبیعتاً دوستان مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشتند.



وی اضافه کرد: قرار بر این است که تا حد امکان در افزایش شور و نشاط اجتماعی نقش داشته باشیم و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در این زمینه نقش بسیار پیشرویی دارد که خدا را شکر، این اتفاق با تلاش همکاران من و شهرداری اصفهان به‌خوبی رقم خورد.



فریدزاده درباره برگزاری این رویداد در اصفهان توضیح داد: از میان این ۳۷ دوره، ۲۱ دوره در اصفهان برگزار شده، خودِ نام اصفهان به‌قدری جذاب است که به‌ویژه در بُعد بین‌المللی، سینماگران و فعالان این حوزه را به این شهر می‌کشاند. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های لازم برای برگزاری یک جشنواره در تراز در سطح بین‌المللی بسیار مهم است. به‌نظرم بعد از این ۲۱ دوره، باید اصفهان به این سمت حرکت کند که برخورداری از یک دبیرخانه دائمی جشنواره را در نظر بگیرد.



رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: امسال نیز به همت همکاران من در مراکز استان های دیگر، فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره اکران شده است، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان در سانس‌های روز که با همکاری وزارت آموزش و پرورش این اتفاق مهم رقم خورد. ان‌شاءالله این حرکت، سنگ‌بنایی باشد برای اینکه در دوره‌های آینده، کل ایران درگیر جشنواره کودک و نوجوان شود.



فریدزاده در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی میان تیم اجرایی تهران و اصفهان، گفت: حتماً این کار باید با تعامل و همکاری رقم بخورد. وقتی شما یک جشنواره را نه فقط به‌عنوان یک جشنواره منطقه‌ای یا ملی، بلکه در تراز بین‌المللی می‌بینید، باید معیار و سنگ‌سنج آن نیز بین‌المللی باشد. ما نه‌تنها از این موضوع استقبال می‌کنیم، بلکه باید کمک کنیم که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در خود اصفهان و استان‌های دیگر انجام شود.



وی تأکید کرد: مهم این است که زیرساخت‌ها فراهم شود و با همیاری و همکاری بتوانیم یک رویداد مهم بین‌المللی را رقم بزنیم که نام ایران را در سطح جهان پرآوازه کند. این اصل ماجراست. اینکه حالا جشنواره در کجا و به چه شکلی برگزار شود، بستگی به استفاده از ظرفیت‌های هر استان دارد.



فریدزاده مطرح کرد: خدا را شکر، اصفهان استانی است با ظرفیت‌های بسیار زیاد. باید به این سمت برویم که تا حد امکان استقرار دائمی جشنواره در این شهر شکل بگیرد و در عین حال مسئولیت برگزاری یک جشنواره در تراز بین‌المللی نیز توسط همه مسئولان پذیرفته شود تا به بهترین نحو ممکن برگزار شود.



رییس سازمان سینمایی توضیح داد: این ظرفیت‌ها از قوه به فعل درآید. با نظم و اراده‌ای که از استاندار محترم، شهردار محترم و اعضای شورای شهر دیدم و همکاری خوبی که در این دوره داشتند، باید به سمت برنامه‌ریزی درست برای زیربنای برگزاری حرفه‌ای جشنواره برویم تا شاهد پویایی و شکوفایی بیشتر آن باشیم.



سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

