موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته ملی کودک رایگان شد
کودکان زیر ۱۲ سال می‌توانند به همراه خانواده خود از تالارهای هفتگانه و سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی بدون پرداخت هزینه بازدید کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با هفته ملی کودک و به منظور بزرگداشت جایگاه کودکان و خانواده‌ها در جامعه و ارتقای فرهنگ عمومی گردشگری و موزه‌داری، بازدید از تالارهای هفتگانه موزه و سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ برای کودکان زیر ۱۲ سال به همراه خانواده رایگان است.

این مجموعه ملی در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۷ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

مراکزی که درخواست بازدید گروهی دارند می‌بایست جهت رزرو و ثبت درخواست خود به سایت موزه به نشانی www.iranrhdm.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی ۹۱۰ تماس بگیرند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران و از بزرگترین باغ‌موزه‌های کشور با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع است. این موزه در اراضی عباس‌آباد تهران احداث شده و در کنار مجموعه‌هایی مانند باغ کتاب، کتابخانه ملی، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی پایتخت شناخته می‌شود. بخش‌های مختلف این مجموعه شامل تالارهای هفتگانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش، سالن‌های آمفی‌تئاتر و سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی است و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های دیجیتال، تلاش می‌کند مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را منتقل کند.

نشانی موزه: میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی

