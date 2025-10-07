خبرگزاری کار ایران
مدیرکل توسعه گردشگری خارجی:

سال گذشته ۱۱.۴ میلیون گردشگر ایرانی و عراقی به دو کشور سفر کردند

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری خارجی در معاونت گردشگری از سفر ۱۱.۴ میلیون گردشگر ایرانی و عراقی در سال گذشته به دو کشور خبر داد و اعلام کرد: عراق بازار اصلی گردشگری ایران است و این بازار در آینده نیز حفظ می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق، مسلم شجاعی که در نخستین رویداد رودشو گردشگری دو کشور حضور یافته است در آغاز به کار این رویداد در شهر بصره اعلام کرد: سال گذشته ۳.۴ میلیون گردشگر عراقی به ایران و تعداد ۸ میلیون گردشگر ایرانی نیز به عراق سفر کردند.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به وجود ۱۴۸۵ کیلومتر مرز مشترک میان ایران و عراق گفت: سفر ۱۱.۴ میلیون گردشگر ایرانی و عراقی به دو کشور فرصتی بی‌نظیر برای شرکت‌ها وبخش خصوصی گردشگری دو کشور برای توسعه همکاری‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت گردشگری ایران و عراق است.

مسلم شجاعی با اشاره به حضور شرکت‌های قوی و کاربلد ایرانی در رودشو گردشگری عراق گفت: ایران در همسایگی عراق و بویژه شهر بصره در جنوب این کشور به عنوان کشوری امن با برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری مناسب مطرح است و رودشو گردشگری ایران در عراق نیز با این هدف برگزار شده است که محصولات و فرصت‌های بی‌شمار گردشگری زیارت، سلامت، تفریحی، خرید و خوراک ایران برای دفاتر خدمات مسافرتی و مردم عراق تشریح و اعلام شود که گردشگری ایران و عراق علاوه بر گردشگری زیارت می‌تواند در تمام بخش‌های دیگر توسعه یابد.

شجاعی، صنعت گردشگری را صنعت شناخت ملت‌ها از ملت‌ها و فرهنگ‌ها از فرهنگ‌ها اعلام کرد و گفت: به همین دلیل است که این صنعت بزرگ انسانی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر از جمعیت جهان را سالیانه بین کشورها و مقاصد گردشگری جابه‌جا می‌کند.

او افزود: گردشگری ابزار مهم صلح، گفت وگو، تفاهم و تعامل مسالمت‌آمیز میان ملت‌ها و به همین دلیل نیز تبدیل به یک قدرت عظیم فرهنگی و اقتصادی شده است.

