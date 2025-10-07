به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، بنا به تصمیم اتخاذ شده از سوی معاونت سیما پخش سریال اکشن / پلیسی «الگوریتم» ساخته بیژن میرباقری از شامگاه سه‌شنبه پانزدهم مهرماه ساعت ۲۰.۳۰ آغاز می‌شود.

سریال «آلگوریتم» براساس فیلمنامه‌ای از آرش قادری و بازنویسی بیژن میرباقری جلوی دوربین رفته و در آن بازیگرانی چون. مهدی زمین پرداز، پیام احمدی‌نیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی، سعید شریف و امیر کاوه آهنین‌جان و محسن قصابیان همراه با فرشید زارعی فرد، محمد رسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علی‌پور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «الگوریتم» آمده است: «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض می‌شه، بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمی‌شه، مهره‌ای که نمی‌بینی، سرنوشتت رو رقم می‌زنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط می‌رسه، سرباز نیست… وزیره!»

سریال «الگورتیم» از محصولات مرکز سیما فیلم است که در۵۲ قسمت آماده پخش شده است.

