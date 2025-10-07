به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «یک مریم بی‌نقص» به نویسندگی سولماز اعتمادزاده، تهیه کنندگی آرا طوروسیان، کارگردانی سولماز اعتمادزاده و آرا طوروسیان به جشنواره بین‌المللی در شب‌های سیاه تالین ”PöFF Shorts Black Nights Film Festival” در کشور استونی راه یافت.

این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار، بفتا، جوایز فیلم اروپایی و عضو آکادمی «FIAPF» از تاریخ ۱۱ تا ۱۹ نوامبر در شهر تالین کشور استونی برگزار می شود.

مریم یوسفی مقدم، سارا نیکبخت، الهام رضایی، مهران مرادی و تارا نیکبخت در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل «یک مریم بی‌نقص» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: میلاد واعظی‌مجد، دستیار یک فیلمبرداری: میلاد قناتی، گروه فیلمبرداری: بابک بهاری و امیر شریفی‌کیا، اوپراتور دوربین: مهدی طهماسبی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: المیرا آزاد، دستیار دوم کارگردان: مبینا قنادیان، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی اکبری، مدیر صدابرداری: مجید امینی، دستیار صدابرداری: عرشیا خندان، طراح موسیقی: پیام آزادی، خواننده: محمد فتحی (آهنگ کاپیتان بلک)، طراحی صحنه، لباس و گریم: سارا مبینی و عباس نورآبادی، گروه صحنه: آریا شهبازی و شکیلا علیزاده، مدیر تولید: اکبر بدری، دستیار تولید: کاظم صفری، اصلاح رنگ: امیر ولی‌خوانی و عباس جان احمدی، استوری‌بورد: احمد سانقه، عکاس: رضا وفا، طراح پوستر: مبینا واعظی‌مجد، تیزر: امید میرزایی، مترجم: آزاده مسیح‌زاده، زیرنویس و تیتراژ: محمد هدایتی، مدیر رسانه: سیدمحمدصادق سیادت و پخش بین‌المللی: سولماز اعتماد اشاره کرد.

در خلاصه داستان این اثر هنری آمده است: دختر کوچک خانواده در دل سکوت و رازهای خانه، میان شرم و رهایی دست‌وپا می‌زند.

