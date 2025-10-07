«یک مریم بینقص» در شبهای سیاه تالین
فیلم کوتاه «یک مریم بینقص» به کارگردانی سولماز اعتمادزاده و آرا طوروسیان به جشنواره بین المللی در شبهای سیاه تالین “PöFF Shorts Black Nights Film Festival”در کشور استونی راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلم کوتاه «یک مریم بینقص» به نویسندگی سولماز اعتمادزاده، تهیه کنندگی آرا طوروسیان، کارگردانی سولماز اعتمادزاده و آرا طوروسیان به جشنواره بینالمللی در شبهای سیاه تالین ”PöFF Shorts Black Nights Film Festival” در کشور استونی راه یافت.
این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار، بفتا، جوایز فیلم اروپایی و عضو آکادمی «FIAPF» از تاریخ ۱۱ تا ۱۹ نوامبر در شهر تالین کشور استونی برگزار می شود.
مریم یوسفی مقدم، سارا نیکبخت، الهام رضایی، مهران مرادی و تارا نیکبخت در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل «یک مریم بینقص» میتوان به مدیر فیلمبرداری: میلاد واعظیمجد، دستیار یک فیلمبرداری: میلاد قناتی، گروه فیلمبرداری: بابک بهاری و امیر شریفیکیا، اوپراتور دوربین: مهدی طهماسبی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: المیرا آزاد، دستیار دوم کارگردان: مبینا قنادیان، تدوین: حمید نجفیراد، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی اکبری، مدیر صدابرداری: مجید امینی، دستیار صدابرداری: عرشیا خندان، طراح موسیقی: پیام آزادی، خواننده: محمد فتحی (آهنگ کاپیتان بلک)، طراحی صحنه، لباس و گریم: سارا مبینی و عباس نورآبادی، گروه صحنه: آریا شهبازی و شکیلا علیزاده، مدیر تولید: اکبر بدری، دستیار تولید: کاظم صفری، اصلاح رنگ: امیر ولیخوانی و عباس جان احمدی، استوریبورد: احمد سانقه، عکاس: رضا وفا، طراح پوستر: مبینا واعظیمجد، تیزر: امید میرزایی، مترجم: آزاده مسیحزاده، زیرنویس و تیتراژ: محمد هدایتی، مدیر رسانه: سیدمحمدصادق سیادت و پخش بینالمللی: سولماز اعتماد اشاره کرد.
در خلاصه داستان این اثر هنری آمده است: دختر کوچک خانواده در دل سکوت و رازهای خانه، میان شرم و رهایی دستوپا میزند.