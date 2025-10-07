«دختر قاصدکها» در جشنواره ایتالیایی
فیلم کوتاه «دختر قاصدکها» بهعنوان فینالیست چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم ورزشی پالادینو دورو (Paladino d’Oro Sport Film Festival) در پالرمو، ایتالیا (۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ / ۱–۷ دسامبر ۲۰۲۵) به رقابت میپردازد.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «دختر قاصدکها» به نویسندگی و کارگردانی آزاده مسیحزاده و تهیهکنندگی راضیه غلامی بهطور رسمی بهعنوان فینالیست چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم ورزشی پالادینو دورو (Paladino d’Oro Sport Film Festival) در پالرمو، ایتالیا (۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ / ۱–۷ دسامبر ۲۰۲۵) به رقابت میپردازد. در این رویداد، فیلم در کنار تولیداتی از میان ۱۵۰ اثر از ۳۵ کشور مختلف به نمایش در میآید و توسط هیئت داوران بررسی خواهد شد.
جشنواره پالادینو دورو ( Påladino d’Oro )که از سال ۱۹۷۹ به عنوان قدیمیترین فستیوال بینالمللی فیلم ورزشی جهان شناخته میشود، در سال ۲۰۲۵ با ۱۵۰ فیلم از ۳۵ کشور، طیف گستردهای از آثار را در پالرمو به نمایش میگذارد. این رویداد با حمایت نهادهایی چون Sicilia Film Commission، شهرداری پالرمو و کمیته ملی پارالمپیک ایتالیا برگزار میشود.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز گالا در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ / ۷ دسامبر ۲۰۲۵ در Teatro Politeama Garibaldi برگزار خواهد شد.
این فیلم، پیش از این نیز، بهعنوان تنها فیلم ایرانی موفق شد به بخش مسابقه هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کودکان آریان جیپور (ICFF 2025) راه پیدا کند و جایزه دوم جشنواره را از آن خود کند.
این رویداد سینمایی در تاریخ ۴ تا ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۶ تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵ میلادی) در شهر جیپور و چند شهر دیگر ایالت راجستان هند برگزار شد.
دختر قاصدکها، روایتگر بخشی از زندگی دختریست که با وجود موانع وارد دنیای فوتبال میشود و با ایستادگیاش در زمین، تعادل را بر هم میزند.
این فیلم با نگاهی استعاری به تقابل حقیقت و دروغ، صداقت نسل جوان و ایستادگی آنها را در برابر موانع را به تصویر میکشد.
تارا سروش، بنیام افرنگه و عبدالله بهادری بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
پخش بینالمللی این فیلم بر عهده شرکت AtoZinema به مدیریت آزاده مسیحزاده است.
از دیگر عوامل «دختر قاصدکها» میتوان به این هنرمندان اشاره کرد: فیلمبردار: ابوالفضل نباتی، تدوینگر: حمید نجفیراد، جلوههای ویژه: رضا میثاقی، صداگذار: زهره علیاکبری، تصحیح رنگ: فربد جلالی، مشاور رسانهای: حامد قریب.