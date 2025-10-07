راهیابی مستند «شیرین» به جشنواره خیرونا اسپانیا
فیلم مستند بلند «کتیبه شیرین گیان» ساختهی کیوان مهرگان با نام بینالمللی «شیرین» به سیوهفتمین جشنواره بینالمللی خیرونا اسپانیا راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند بلند «کتیبه شیرین گیان» ساختهی کیوان مهرگان که به سرگذشت ترانهی کردی «شیرین گیان» میپردازد، در نخستین حضور بینالمللی خود به بخش مستند سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم خیرونا در کشور اسپانیا راه یافت.
جشنواره فیلم خیرونا (Girona Film Festival) یک رویداد سینمایی سالانه در شهر خیروناست که هدف آن حمایت از استعدادها، فیلمهای جدید، مستقل و آثاری با ارزش هنری و انسانی است. این جشنواره همچنین فضایی برای نمایش و دیدهشدن فیلمسازان فراهم میکند و شامل بخشهایی چون فیلم کوتاه، فیلم بلند، مستند، فیلمهای کودک و نوجوان و آثار با موضوعات انسانی و اجتماعی است.
عوامل و دستاندرکاران فیلم مستند «کتیبه شیرین گیان» به این شرح است:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: کیوان مهرگان / تدوین: بهروز داوری / تصویر و صدا: عطا قنبریجاوید، مصطفی ساجدیمعین، بابک فخری، سهراب آذین، پروانه پرچکانی / نقاشی پوستر: اردشیر رستمی / طراحی پوستر: مژگان سرلک / اصلاح رنگ و نور: b. d. vision / مشاور رسانهای: لیلا سعدوندی / عکاس پوستر: حسین عیسیحاج / پژوهش: کیوان مهرگان / دستیاران کارگردان: فریبا سلیماننژاد، سپیده پیری، الهام لرستانی / دستیاران تصویر: محمدمهدی رسولی، نوید طهماسبی / پخش از «تری فیلم»: عاطفه رحمانی.