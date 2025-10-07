معرفی هیات انتخاب بخش آیینها و بازیهای نمایشی جشنواره آیینی و سنتی
هیات انتخاب بخش آیینها و بازیهای نمایشی بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی، شورای انتخاب بخش آثار آیینها و بازیهای نمایشی جشنواره متشکل از اردشیر صالحپور، مهدی صفارینژاد و مهدی لطفی آیین و بازیهای نمایشی را برای اجرا در جشنواره برگزید.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان میرسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت. و از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی بهعنوان بخش پایانی جشنواره برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.