بزرگداشت آرش رصافی در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود

بزرگداشت آرش رصافی در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود
بزرگداشت «آرش رصافی» سینماگر و مدرس سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بزرگداشت «آرش رصافی» با عنوان «در ستایش ۳۵ سال تلاش برای فیلم کوتاه» برگزار می‌شود.

آرش رصافی، متولد ۱۳۵۰ کرمانشاه، کارگردان، تدوین‌گر، فیلم‌بردار، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر است.

او فعالیت‌های سینمایی خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد و فیلم‌هایی چون: «غبار»، «ورطه»، «تولد یک فیلم‌ساز»، «مرگ یک مترسک»، «دروغ»، «مرآت»، «تلفن»، «زمین»، «کانی کاو»، «پرده سفید»، «صورتک‌ها»، «مسافر»، «چای قندپهلو»، «بان لرزان» را کارگردانی کرد.

تدوین و فیلم‌برداری بیش از ۵۰ فیلم کوتاه، مستند و داستانی [از جمله تدوین «رو به جایی دور»، «پشت پای پروانه‌ها»، «به من نگاه کن»، «نوازشگر نور»، «جذابیت پنهان زمان»، «رقص با دوربین»، «غلامرضا تختی»،‌ «بیداری»، «گوشه خیس خیابان»، «پایان قرارداد» و فیلمبرداری آثاری چون: «در چنین روزی باران نمی‌بارد»، «پیاده‌روی بزرگ»، «جنگل»، «شیشه‌های بخار گرفته»، «آندوسی»، فیلم بلند سینمایی «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» و…] در کارنامه سینمایی او به چشم می‌خورد.

رصافی که معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران است، عضویت در هیأت‌های انتخاب و داوری جشنواره‌های متعدد فیلم کوتاه، سرپرستی دفاتر کرمانشاه، کرج، تهران در ادوار پیشین، تدریس سینما، مدیرعاملی شرکت فیلمسازی بهنام فیلم، عضویت در هیات مؤسس آکادمی فیلم کوتاه ایران، هیات مدیره و نایب رییس انجمن فیلم کوتاه ایران را در کارنامه دارد. او همچنین مولف کتاب پرمخاطب و تاثیرگذار «رباعی سینما» است.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

