معرفی ظرفیت های گردشگری غیرزیارتی ایران در عراق ضروری است

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو‌ گردشگری ایران در عراق، سرکنسول ایران در بصره در آیین گشایش این رویداد در شهر بصره با تاکید بر هدف‌گذاری های دو کشور ایران و عراق برای توسعه تعاملات دو جانبه اعلام کرد: برنامه پنج ساله نخست وزیر عراق و دولت این کشور بر سه مبنای توسعه و رونق صنعت، گردشگری و کشاورزی تدوین شده است.

سرکنسول ایران در بصره با تاکید بر این که سفر ایرانی ها به عراق تنها متمرکز بر سفرهای زیارتی است اعلام کرد: چون سفر به عراق تنها محدود به سفرهای زیارتی شده و سفرهای زیارتی نیز توسط شرکت های گردشگری انجام نمی شود، ایرانی ها هیچ شناختی از دیگر جاذبه های گردشگری عراق ندارند.

علی عابدی سفرهای گردشگران عراقی به ایران را نیز محدود به سفرهای زیارتی دانست و گفت: با وجود ظرفیت های بالای گردشگری ساحتی، تاریخی، تفریحی و سلامت ایران که در ردیف ارزانترین سفرها در جهان است، متاسفانه گردشگران عراقی نیز هیچ شناختی از جاذبه های گردشگری ایران ندارند و سفر میلیون ها عراقی به ایران تنها محدود به سفر زیارتی می شود.

سرکنسول ایران در بصره با اشاره به سفر سالانه حدود ۲ میلیون زائر ایرانی اربعین به شهر بصره برای سفر به کربلا و زیارت بارگاه امام حسین (ع) و همچنین سفر حدود ۳ میلیون عراقی به ایران برای زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) اعلام کرد: بسیاری از گردشگران ایرانی و عراقی از وجود جاذبه های گردشگری تفریحی و تاریخی و سلامت دو کشور بی اطلاع هستند و اگر سفر به عراق و ایران توسط شرکت های گردشگری و بخش خصوصی ساماندهی شود برای ایرانی ها توسط شرکت های گردشگری و بخش خصوصی ساماندهی شود، بازدید از جاذبه های گردشگری دو کشور افزایش خواهد یافت و بر افزایش گردشگران ورودی به ایران نیز تاثیر خواهد داشت.

انتهای پیام/