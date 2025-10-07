خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث فرهنگی: عراق خانه اول گردشکری ایران است

کد خبر : 1696807
سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارسال یک پیام ویدیویی به آیین گشایش نخستین رودشو‌ گردشگری ایران و عراق که با حضور هیات ۴۰ نفری از فعالین گردشگری ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت میراث فرهنگی در شهر بصره عراق آغاز شده است اعلام کرد: ملت بزرگ ایران و عراق دارای روابط فرهنگی، تمدنی، سیاسی، مذهبی و تاریخی هستند که منافع مشترک در بازارهای مختلف دارند.

به گزارش ایلنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: از گذشته های دور به دلیل قدوم مبارک اهل بیت در عراق، نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و همچنین وجود آرامگاه مبارک حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس، پیوندهای عمیق بین دو ملت ایران و عراق ایجاد شده است.

سیدرضا صالحی امیری در این پیام ویدیویی افزود: افتخار ملت ما این است که ملت بزرگ ایران به اسلام و  اهل‌ بیت تعلق دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران عراق را خانه اول خود در منطقه و جهان می داند و به همین دلیل عراق را از بازارهای هدف اصلی گردشگری خود انتخاب کردیم. چرا که دو ملت تمایل دارند با یکدیگر ارتباط داشته باشند تعامل و گفت و گو کنند و آمد و رفت داشته باشند و فراتر از مناسبات سیاسی دولت ها، روابط خود را تحکیم و تقویت کنند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: هر دو کشور ایران و عراق دارای چهار فصل و زیبایی های منحصر به خود است. ایران نیز با برخورداری از پزشکان متخصص و بیمارستان های مجهز و مادر درمان متخصص دارای ظرفیت گردشگری سلامت با هزینه های بسیار پایین تر نسبت به سایر کشورها است و می تواند پذیرای گردشگران عراقی به کشور باشد تا خدمات درمانی و سلامت مناسب در اختیارشان بگذارد.

وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر ضرورت همکاری های جدید میان ایران و عراق در حوزه میراث فرهنگی گفت: ایران و عراق با داشتن تمدن شناخته شده در دنیا سرآمد تمام مکان های تاریخی در منطقه و البته جهان است.

او افزود: ایران با داشتن مراکز تمدنی بزرگ در اقمار مختلف تاریخ و با داشتن ۲۹ اثر ثبت جهانی و ۲۷ اثر جهانی میراث ناملموس یکی از کشورهای رکورددار در ثبت جهانی آثار است و می توان با برخورداری از این جاذبه ها در عراق نیز توسعه تعاملات گردشگری در حوزه گردشگری تاریخی و فرهنگی را علاوه بر گردشگری زیارت تقویت کرد.

