به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، به مناسبت ۲۰ مهرماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اپرای عروسکی «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی در تالار حافظ شهر شیراز اجرا می‌شود.

این اپرا که از تولیدات ماندگار سال ۱۳۹۱ گروه عروسکی آران به شمار می‌آید، با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی در تاریخ‌های ۱۸.۱۹ و ۲۰ مهرماه در دو سانس ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

در این اجرا دکور صحنه بازطراحی و عروسک‌های نمایش نوسازی شده‌اند تا جلوه‌ای تازه از این اثر ماندگار پیش چشم دوستداران هنر و ادب فارسی گشوده شود.

گروه اجرایی اپرای حافظ با ۲۹ عضو، با الهام از اشعار لسان‌الغیب حافظ شیرازی، جلوه‌ای از پیوند موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی را در قالبی نو به مخاطبان عرضه می‌کند.

اپرای «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی و به دعوت شهرداری شیراز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس طی سه شب در شش سانس میزبان علاقمندان و هنردوستان استان خواهد بود.

انتهای پیام/