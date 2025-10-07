خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه انفرادی «دوباره» برگزار می‌شود/عمر گل پنج روز و شش باشد
کد خبر : 1696768
مجموعه‌ای جدید از آثار رایکا میلانیان با عنوان نمایشگاه «دوباره» شامل آثار رایکا میلانیان روز جمعه، ۱۸ مهرماه افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا،  مجموعه‌ای جدید از آثار رایکا میلانیان با عنوان «دوباره» از روز جمعه، ۱۸ مهر در باگالری به نمایش درمی‌آید. 

در بیانیه‌ی نمایشگاه آمده: «گل‌ها سهم هر خاطره‌ای هستند و خاک هر حافظه‌ای سرشار از حضور ممتد و دوباره‌ی آن‌هاست. گل‌ها، که با هر پژمردن، نوید رویش دوباره می‌دهند، در آثار رایکا میلانیان با محوگشتگی جزئیات‌شان در فرم، همچنان بر گلدان‌ها، دشت‌ها و حتی چهره‌ی زنان می‌رویند و ماندگارند. 

گل‌های مجموعه‌ی «دوباره» با بی‌اعتنایی به مصرع سعدی: عمر گل پنج روز و شش باشد، می‌گذرند. این گل‌ها در ادوار مختلف و با نگاهی نمادین، قاب‌هایی از زندگی هنرمند را بازنمایی می‌کنند که با پژمردن و برخاستن‌اش همراه بوده است. «دوباره»، فراخوانی برای نگاهی نو و امید به حیات دوباره است. »

او تاکنون بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی را در کارنامه‌ی خود دارد. 

نمایشگاه جدید رایکا میلانیان با عنوان «دوباره» از روز جمعه، ۱۸ مهر در باگالری افتتاح می‌شود و تا روز جمعه، ۲ آبان ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نشانی: بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن‌بست نسترن، شماره‌ی ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳، باگالری مراجعه کنند.

