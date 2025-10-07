به گزارش ایلنا، مجموعه‌ای جدید از آثار رایکا میلانیان با عنوان «دوباره» از روز جمعه، ۱۸ مهر در باگالری به نمایش درمی‌آید.

در بیانیه‌ی نمایشگاه آمده: «گل‌ها سهم هر خاطره‌ای هستند و خاک هر حافظه‌ای سرشار از حضور ممتد و دوباره‌ی آن‌هاست. گل‌ها، که با هر پژمردن، نوید رویش دوباره می‌دهند، در آثار رایکا میلانیان با محوگشتگی جزئیات‌شان در فرم، همچنان بر گلدان‌ها، دشت‌ها و حتی چهره‌ی زنان می‌رویند و ماندگارند.

گل‌های مجموعه‌ی «دوباره» با بی‌اعتنایی به مصرع سعدی: عمر گل پنج روز و شش باشد، می‌گذرند. این گل‌ها در ادوار مختلف و با نگاهی نمادین، قاب‌هایی از زندگی هنرمند را بازنمایی می‌کنند که با پژمردن و برخاستن‌اش همراه بوده است. «دوباره»، فراخوانی برای نگاهی نو و امید به حیات دوباره است. »

او تاکنون بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی را در کارنامه‌ی خود دارد.

نمایشگاه جدید رایکا میلانیان با عنوان «دوباره» از روز جمعه، ۱۸ مهر در باگالری افتتاح می‌شود و تا روز جمعه، ۲ آبان ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نشانی: بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن‌بست نسترن، شماره‌ی ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳، باگالری مراجعه کنند.

