به گزارش ایلنا، نمایش آیینی «دختران انار» به کارگردانی زهرا معصوم‌زاده و شهرزاد کوروش و با نویسندگی سپیده جاذبی‌مقدم، روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۴ در سالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود.

این نمایش با نگاهی شاعرانه و نمادین به مفهوم عشق و وصال، در قالب آیینی برگرفته از اسطوره و باورهای کهن ایرانی به صحنه می‌آید.

ماجرای نمایش به این شکل است که: «دانه‌های انار عاشقند، انار ترک می‌خورد و راز رسیدن به معشوق همین است. کافی‌ست انار دلت ترک بردارد. رعنا، دختر قصه ما، بی‌بهانه عاشق می‌شود و با یاری دختران انار استعاره‌ای از فرشته‌های عشق راهی خانه عشق می‌گردد. این افسانه، روایتی از زندگی، شادی، غم، دوری یار، تلاش برای وصال و وفاداری است.»

اجرای این نمایش ویژه بانوان است و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت خود را از طریق سایت ایران‌کُنسرت تهیه کنند.

