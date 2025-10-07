خبرگزاری کار ایران
نمایش آیینی «دختران انار» روی صحنه می‌رود/ویژه بانوان
نمایش آیینی «دختران انار» به کارگردانی زهرا معصوم‌زاده و شهرزاد کوروش در سالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایش آیینی «دختران انار» به کارگردانی زهرا معصوم‌زاده و شهرزاد کوروش و با نویسندگی سپیده جاذبی‌مقدم، روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۴ در سالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود. 

این نمایش با نگاهی شاعرانه و نمادین به مفهوم عشق و وصال، در قالب آیینی برگرفته از اسطوره و باورهای کهن ایرانی به صحنه می‌آید. 

ماجرای نمایش به این شکل است که:  «دانه‌های انار عاشقند، انار ترک می‌خورد و راز رسیدن به معشوق همین است. کافی‌ست انار دلت ترک بردارد. رعنا، دختر قصه ما، بی‌بهانه عاشق می‌شود و با یاری دختران انار استعاره‌ای از فرشته‌های عشق راهی خانه عشق می‌گردد. این افسانه، روایتی از زندگی، شادی، غم، دوری یار، تلاش برای وصال و وفاداری است.» 

اجرای این نمایش ویژه بانوان است و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت خود را از طریق سایت ایران‌کُنسرت تهیه کنند.

