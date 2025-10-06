همایون شجریان عزادار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون شجریان با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر درگذشت مادرش فرخنده گل افشان در سوگ این فقدان دلنوشته ای را منتشر کرد.

او نوشته است:

«مادر رفت ... اسطوره عشق و صبوری، نماد وفا و شکیبایی، زنی که عشق را تا آخرین نفس باور داشت و عشق تنها محبوب زندگی اش را تا واپسین دم در دل نگاه داشت؛ هرگز تصویر او را از دل نبرید. زنی که در سکوت، جاودانگی عشق و وفاداری را معنا کرد. با دلی آرام و نگاهی پر از مهر.

مادر هم رفت ... و من ماندم با عطر و بوی او، که تا ابد در جانم خواهد ماند.

دیروز آخرین روز دیدار بود؛ و تنها چیزی که از او برایم ماند، بوی موهای سپیدش بود و گرمای پیشانی اش که بوسیدم. همان دم کوتاه ابدی که در سکوت، تمام عشق جهان در آن خلاصه شد. یادگاری از عشقی که هیچ مرگی نمی گیردش.

در آخرین لحظه، جهان به اندازه بوسه‌ای شد در پیشانی او، با عطری که هنوز در جانم می پیچد و تا آخرین دم با من خواهد ماند ... مثل نغمه ای آرام از مهری که هرگز خاموش نمی شود.

روحش در آرامش و عشق ابدی آرمیده است.»

انتهای پیام/