«کبیر»؛ روایتی موسیقایی از تاریخ ایران
کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی از تاریخ ایران در دورههای مختلف، به زودی در تهران روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی و الهام گرفته شده از تاریخ ایران و قهرمانان این سرزمین است که با آهنگسازی و خوانندگی حسام آرین و به همت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره به زودی اجرای خود را در تهران آغاز میکند.
این کنسرت روایی با اجرای ارکستری به رهبری احمد مقدسیزاده و همراه با بیش از ۷۰ هنرمند اجرا میشود.
«کبیر» سومین اثر روایی حسام آرین پس از کنسرتهای «وداع»، «عاشقانه» و «واله» است که سرودن اشعار آن را نیز برعهده داشته و برای اولینبار روی صحنه خواهد رفت.