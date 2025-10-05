با حضور مدیران معاونت امور هنری برگزار می شود؛
اعلام جزییات تازهترین نشست «انجمن موسیقی تئاتر» در تئاترشهر
تازه ترین نشست تخصصی رسانه ای انجمن موسیقی تئاترایران با محوریت «ارزیابی، تحلیل و چشم انداز» فعالیت های این مجموعه صنفی در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تازهترین نشست تخصصی رسانهای انجمن موسیقی تئاترایران با محوریت «ارزیابی، تحلیل و چشم انداز» فعالیتهای این مجموعه صنفی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام گیل آبادی رئیس هیئت مدیره کانون کارگردانان تئاتر ایران و تعدادی دیگر از هنرمندان و علاقه مندان عرصه تئاتر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
سعید ذهنی آهنگساز، مدرس موسیقی و رئیس هیئت مدیره انجمن موسیقی ایران و شروین عباسی دبیراجرایی انجمن موسیقی ایران از جمله هنرمندانی هستند که در این نشست سخنرانی میکنند.
انجمن موسیقی خانه تئاتر یکی از انجمنهای وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار میآید که طی سالهای گذشته با هدف پیگیری فعالیتهای حرفهای و صنفی هنرمندان این عرصه، فعالیت خود را آغاز کرده است.