به گزارش ایلنا، نمایشگاه آثار خط و نقاشی شادی رستمی با عنوان «لایه‌های خاموش» عصر شنبه ۱۲ مهرماه در نگارخانه فرهنگسرای اندیشه افتتاح شد.

در این نمایشگاه، ۲۰ اثر خوشنویسی، نقاشی و کالیگرافی به روی دیوار رفته است.

در بیانیه نمایشگاه «لایه‌های خاموش» آمده است: «کلمه‌ها همیشه گفته نمی‌شوند. گاهی نوشته می‌شوند، گاهی پنهان می‌مانند و گاهی در لایه‌هایی خاموش، آرام می‌جوشند.

نمایشگاه «لایه‌های خاموش» تلاشی است برای کشف کلمه‌هایی که همیشه گفته نمی‌شوند، گاهی نوشته می‌شوند، گاهی پنهان می‌مانند و گاهی در لایه‌هایی خاموش، آرام می‌جوشند.

نمایشگاه «لایه‌های خاموش» تلاشی است برای کشف آن‌چه در عمق واژه‌ها نهفته است نه فقط معنا، بلکه بافت، حجم و حضور. در این مجموعه، در بعضی آثار کالیگرافی از دوبعدی بودن فراتر می‌رود؛ حروف، از سطح کاغذ جدا می‌شوند و به شکل‌هایی ملموس و لایه‌دار درمی‌آیند.

افزودن حجم نه تنها به آثار بُعد فیزیکی می‌بخشد، بلکه فرصتی است برای تماشای واژه‌ها با نگاهی تازه؛ واژه‌هایی که شاید در ابتدا خاموش به‌نظر بیایند اما با اندکی مکث و دقت شروع به سخن گفتن می‌کنند.

در این آثار، هر برجستگی، هر خط و هر لایه، حامل بخشی از یک شعر است. روایتی از افکاری رسا و از معناهایی که پشت حجم‌ها پنهان شده‌اند. »

شادی رستمی نویسنده، مترجم و منتقد سینما، دارای کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنرهای زیبا است. فعالیت هنری او در ابتدا در حوزه نوشتار و تئاتر متمرکز بود و تجربه برگرداندن داستان‌های بلند و کتب تخصصی عکاسی به فارسی، نمایشنامه‌نویسی و حضور در محافل هنری بین‌المللی را در کارنامه دارد.

از دو سال پیش، به صورت خودآموز و بعدتر شرکت در کارگاه‌های هنری مختلف سبب شد، به‌طور جدی به نقاشی و خوشنویسی روی آورد و در این مدت توانست مجموعه‌ای از آثار شخصی خلق کند. «لایه‌های خاموش» نخستین ارائه عمومی آثار تجسمی اوست.

نمایشگاه «لایه‌های خاموش» تا چهارشنبه ۱۶ مهرماه در فرهنگسرای اندیشه برقرار است.

انتهای پیام/