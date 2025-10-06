فرهنگ‌ سازی برای دیده شدن فیلم کوتاه ضروری است/ «روز خداحافظی» روایتی احساسی و انسانی دارد

محمدمهدی آقاجانی تهیه‌کننده فیلم کوتاه «روز خداحافظی» که در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره همکاری‌ با فرزاد رنجبر، نویسنده و کارگردان «روز خداحافظی» گفت: به‌واسطه مسئولیتی که در انجمن سینمای جوان داشتم با مجموعه بزرگی از استعدادهای فیلم کوتاه آشنا شدم و با رصدی که انجام دادم، چند نفر از کارگردان‌هایی که نگاه متفاوتی داشتند را برای همراهی در مسیر فیلمسازی انتخاب کردم. یکی از همین افراد، فرزاد رنجبر بود که به‌ نظرم یکی از مستعدترین فیلمسازهای نسل جدید است و قطعا آینده درخشانی در سینمای ایران خواهد داشت.

او افزود: هم فضای فیلم‌هایش برایم جذاب بود، هم شخصیت خودش. فرزاد نه‌ تنها تکنیک و زبان سینمایی خوبی دارد، بلکه جهان‌ بینی مشخصی دارد و تکلیفش با خودش در فیلمسازی روشن است. از نظر من، رنجبر کارگردانی است که هم قلم دارد، هم نگاه و هم انگیزه درونی برای ساخت فیلم‌هایی که از دل خودش می‌جوشد.

آقاجانی درباره انتخاب سوژه و پرداخت فیلم «روز خداحافظی» توضیح داد: مرگ‌آگاهی، دغدغه‌ای انسانی و همگانی است. فیلم به‌ جای پرداخت صرف به مرگ، به چالش‌ها و اضطراب‌های یک پدر نسبت به بعد از مرگش و سرنوشت خانواده‌اش می‌پردازد که نگاه خلاقانه‌ای بود. از طرفی کارگردان و من وسواس زیادی برای رسیدن به نسخه نهایی داشتیم. برای همین نزدیک به ۲۱ بار فیلمنامه بازنویسی شد تا به نسخه مطلوب رسیدیم.

او در ادامه گفت: فیلم ابتدا با سرمایه شخصی من ساخته شد. بعد از آن، با حمایت باشگاه فیلم سوره و همکاری سازمان اوج، مسیر تولید ادامه پیدا کرد. ساخت مستقل فیلم کوتاه بسیار دشوار است و اگر از ابتدا حمایت مالی مشخصی داشتیم، شاید کیفیت کار حتی بالاتر می‌رفت؛ با این حال، از خروجی فیلم رضایت دارم و حس می‌کنم به هدفی که مدنظرمان بود بسیار نزدیک شدیم.

آقاجانی درباره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فیلم، یعنی انتخاب بازیگر نقش اول مرد، توضیح داد: برای نقش اول مرد به دنبال کسی بودیم که جثه‌اش بسیار نحیف باشد، به‌ طوری که استخوان‌های بدنش دیده شود. طبیعتا بازیگری با این ظاهر وجود نداشت. داریوش رشادت که از دوستان قدیمی فرزاد بود، این نقش را پذیرفت. ما تنها ۴۵ روز تا شروع فیلمبرداری زمان داشتیم و رشادت با اراده‌ای مثال‌زدنی در این مدت ۲۱ کیلو وزن کم کرد. این میزان تعهد از سوی یک بازیگر، نشان‌ دهنده عشق او به بازیگری است.

او ادامه داد: متاسفانه این فداکاری و توانمندی آنطور که باید در جشنواره فیلم فجر دیده نشد. ما انتظار داشتیم او حداقل نامزد بازیگری شود. شاید باید بیشتر درباره جزئیات سختی‌های نقش اطلاع‌ رسانی می‌کردیم. خوشبختانه در جشنواره‌ای معتبر در روسیه، رشادت موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر شد که اتفاق بسیار خوبی بود.

تهیه‌کننده «روز خداحافظی» درباره اهمیت دیده شدن فیلم کوتاه و اکران در سینمای هنر و تجربه گفت: حضور در هنر و تجربه گام مهمی است، اما کافی نیست. باید رسانه‌ها و فعالان سینمایی برای معرفی فیلم کوتاه تلاش بیشتری کنند. فضای فیلم کوتاه کوچک است و ارتباط بین فیلم‌ سازان زیاد، اما اگر این شبکه ‌سازی‌ها گسترده‌تر شود و تبلیغات هدفمندتری شکل بگیرد، تاثیرگذارتر خواهد بود.

وی افزود: فرهنگ‌ سازی برای دیده شدن فیلم کوتاه ضروری است. لازم است، فضای مجازی و تلویزیون که مخاطب بیشتری دارد نشست‌های تخصصی درباره فیلم‌های کوتاه ‌تهیه شود. اگر خانواده‌هایی که اهل سینما رفتن هستند وقتی هم برای دیدن فیلم‌های کوتاه بگذارند می‌تواند در بیشتر دیده شدن این فیلم‌ها بسیار کمک کننده باشد.

آقاجانی با تاکید بر ضرورت حمایت از فیلم کوتاه و جوانان فیلمساز گفت: فیلم «روز خداحافظی» را باید دید، نه فقط برای آشنایی با استعداد یک کارگردان جوان، بلکه برای لمس یک روایت احساسی و انسانی. ما در سینمای ایران با پوست‌ اندازی مواجهیم و نسل تازه‌ای در راه است. فیلم کوتاه متولی مشخصی ندارد و برای تهیه‌ کننده این فیلم‌ها آورده مالی ندارد. ما در این مسیر به دنبال اعتباریم؛ اعتباری که ما را به سینمای بلند برساند. امیدوارم کسانی که امکان حمایت دارند، نگاه جدی‌تری به فیلم کوتاه داشته باشند، چون آینده سینمای ایران در دستان همین جوان‌هاست.

گفتنی است؛ فیلم کوتاه «روز خداحافظی» در باشگاه فیلم رویاد وابسته به سازمان اوج و باشگاه فیلم سوره تولید شده است. داریوش رشادت، تیما تقی زاده، علی راد، سروشا فاضلی‌زاده و فرزام رنجبر بازیگران این اثر هستند. فیلم روایت زندگی یک پدر در آستانه مرگ است.

