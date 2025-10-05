به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین اختتامیه اولین دوره رویداد فیلمسازی با موبایل با عنوان «راوی‌نو» با حضور نوجوانان شرکت‌کننده در جشنواره همراه با خانواده‌هایشان در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران، سید علی یزدی‌خواه نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پرویز سروری نایب‌رییس و مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان و حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ در این مراسم حضور داشتند.

ابتدا حسین مسلمی رییس فرهنگسرای بهمن و دبیر جشنواره با خیر مقدم به حاضران گفت: برگزاری رویداد «راوی‌نو» از اقدامات شاخص سازمان فرهنگی هنری است و اینکه نوجوانان با کار گروهی با یکدیگر فیلم بسازند اهمیت بالایی دارد و قابل افتخار است. فرایند «راوی‌نو» را اسفند سال گذشته آغاز کردیم و انتظار این حجم از استقبال و کیفیت بالای آثار را نداشتیم. منتظریم ببینیم تندیس‌ها و جوایز جشنواره نصیب کدام شرکت‌کنندگان می‌شود.

سید علی یزدی‌خواه نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این مراسم عنوان کرد: افتخار می‌کنم در جمع نوجوانانی حاضر شده‌ام که در رویداد فیلمسازی «راوی‌نو» خوش درخشیدند و با اعتماد به نفس در این جشنواره حائز رتبه شده‌اند. از برگزارکنندگان این برنامه سپاسگزارم.

وی با بیان اینکه این نخستین قدم بود، اضافه کرد: قدم اول شناسایی استعدادها بود و حالا باید بستری برای تقویت مهارت‌های نوجوانان مستعد فراهم شود. امروز فیلمسازی مانند گذشته نیست و با فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان با هزینه بسیار کمتر از قبل، آثار قابل توجهی خلق کرد. امیدواریم بتوانیم در مجلس زمینه رشد و بالندگی شما نوجوانان عزیز را فراهم کنیم.

در ادامه حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ بیان کرد: برنامه‌هایی مانند «راوی‌نو» در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و خلق آثار هنری شاخص در آینده اجرا می‌شود و امیدواریم این نوجوانان با حمایت خانواده‌هایشان در آینده در مسیر قله‌های موفقیت حرکت کنند.

وی با اشاره به جمله‌ای از مقام معظم رهبری ادامه داد: ایشان جمله‌ای کلیدی دارند که می‌گویند هر چیزی در قالب هنر ریخته شود ماندگار می‌شود. نوجوانان شرکت‌کننده در «راوی‌نو» نیز با ذهن خلاقشان محتوای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما را در قالب هنر فیلمسازی عرضه می‌کنند. وقتی همه مسئولان و خانواده‌های نوجوانان در کنارشان قرار می‌گیرند، آثاری قابل تقدیر خلق می‌شود. در منطقه ۱۶ و سراسر تهران استعدادهای ویژه‌ای وجود دارد که ان‌شاءالله زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای شهر و کشور خواهد بود.

محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان یکی از ماموریت‌های مهم این سازمان است، عنوان کرد: رویداد فیلمسازی «راوی‌نو» برای تحقق همین هدف طراحی و اجرا شد.

وی افزود: در برگزاری این رویداد ۲۰ فرهنگسرا مشارکت داشتند و در مجموع حدود ۴۰۰ نوجوان با ساخت ۱۲۰ فیلم کوتاه موبایلی در جشنواره شرکت کردند.

اعلمی تصریح کرد: امیدوایم به زودی دوره‌های آموزشی تکمیلی برای نوجوانان برگزار کنیم تا با تجهیزات حرفه‌ای فیلم بسازند. کمیت و کیفیت آثار جشنواره قابل توجه بود و ان‌شاءالله در دوره‌های آینده با آموزش بیشتر، ارتقا خواهد یافت. از همه دست‌اندرکاران جشنواره، اعضای هیئت داوران، اعضای هیئت انتخاب و مربیان آموزش سپاسگزارم.

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزارکنندگان رویداد «راوی‌نو»، نکاتی خطاب به نوجوانان حاضر در مراسم بیان کرد.

در ادامه احسان ثقفی از داوران جشنواره، بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد و نوبت به اهدای جوایز رسید.

برگزیدگان بخش اصلی جشنواره:

تندیس بهترین تدوین فیلم: آیین غفوری برای فیلم غریبه

تندیس بهترین فیلمبرداری: امیر یاسین امیری برای فیلم یک نفس مانده، اما مانده

تندیس بهترین ایده: سید پارسا زینالی برای فیلم آدامس خرسی

تندیس بهترین فیلمنامه: علیرضا سودآور برای فیلم کاناپه

تندیس بهترین فیلم: امیرعلی صمدی برای فیلم بمب

همچنین چند دیپلم افتخار به آثار برگزیده در بخش‌های مختلف اهدا شد.

اهدای جوایز بخش «سرباز وطنم» نیز از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد بود.

اجرای استندآپ‌کمدی توسط مجید افشاری، قرائت جمعی سوگندنامه نوجوانان «راوی‌نو» و گرامی‌داشت یاد شهید حسین کریمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

