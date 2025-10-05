آرزو روشناس در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
«یوز» از دل فرهنگ ایرانی برآمد/ روایتی که در وجودمان عجین شده
آرزو روشناس که صداپیشگی یکی از شخصیتهای انیمیشن «یوز» را برعهده داشته درباره این انیمیشن و کار خود به بیان نکاتی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه به عنوان محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با همکاری بانک صادرات ایران به تازگی به چرخه اکران اضافه شده است.
آرزو روشناس که صداپیشگی یکی از نقش های انیمیشن «یوز» را برعهده داشته است، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره نقش خود اظهار کرد: من به جای شخصیت خانم موشه صداپیشگی کردم. من پیشتر نیز شخصیتهای مشابه را صداپیشگی کرده بودم و فکر میکنم به همین دلیل، مدیر دوبلاژ من را برای دوبله این شخصیت انتخاب کرد.
وی تصریح کرد: به طور کلی، همه انسانها و حتی موجودات دیگر، در درون خود دارای جنبههای خیر و شر هستند. هر فرد ممکن است وجوه مشترکی با شخصیتهای مختلف چه مثبت و چه منفی داشته باشد. این نقاط مشترک میتواند به درک و بازآفرینی نقش کمککننده باشد. با این حال، مسئله اصلی، شباهت کامل به شخصیت نیست، بلکه توانایی درک موقعیتها و خلق آن شخصیت است. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، این است که آیا شما میتوانید آن صدا را بسازید، آن نقش را ایفا کنید و به طور کلی، آن شخصیت را خلق کنید یا خیر.
این دوبلور درباره بزرگترین چالش در دوبله این نقش گفت: بزرگترین چالش در دوبله این نقش، تجسم و انتقال ویژگیهای شرورانه و فریبکارانهای بود که در شخصیت موشها وجود داشت. این جنبه از نقش، تا حدی من را درگیر خود کرد. در این مسیر، با همراهی و همفکری دیگر اعضای تیم، به بررسی این میپرداختیم که چه دیالوگهایی از زبان این شخصیت بیان شود و فرم بیان آن چگونه باشد. برای دستیابی به این هدف، بداههگوییهای متعددی انجام دادیم که همگی در راستای هویت همان کاراکتر بود. سپس گزینههای مختلف را بارها آزمایش و ارزیابی کردیم تا ببینیم کدام یک با فضای کلی اثر همخوانی دارد. در نهایت، با جمعبندی نظرات، بخشی از آن برداشتها و ایدهها توسط گروه انتخاب شد.
وی با اشاره به نقاط قوت انیمیشن «یوز» تصریح کرد: به نظر من، آن بخشهایی از اثر که به فرهنگ ایرانی نزدیکتر بود، از جذابیت ویژهای برخوردار بود. حضور نمادهای ایرانی در کار، بسیار تاثیرگذار و لذتبخش بود و به اثر عمق و غنای خاصی میبخشید. همچنین، استفاده از موسیقیهای نوستالژیک در برخی قسمتها بسیار جذاب بود.
این صداپیشه درباره استقبال مخاطبان از این اثر گفت: شکر خدا مردم همواره لطف دارند و شخصیتهای این اثر نیز برایشان جذاب است. همانگونه که همه ما از کودکی با داستانها و شخصیتهایی رشد کردهایم که برایمان هیجانانگیز بودند، برای مخاطبان امروز بهویژه کودکان نیز چنین است. خوشبختانه معمولاً بازخوردهای مثبتی دریافت میکنیم و استقبال خوبی از اثر میشود.
وی ادامه داد: از دید من، این موضوع از چند جهت جذاب است؛ نخست آنکه به ما انگیزه و امید لازم برای ادامه راه و ارتقای کار را میدهد و دوم آنکه در نهایت، هدف اصلی هر اثر هنری دیده و پذیرفته شدن توسط مخاطب است. این والاترین آرزوی هر هنرمندی است و به نظر من، هیچ موفقیتی بالاتر از این وجود ندارد. برای من نیز این احساس همواره ارزشمند و الهامبخش بوده است.
روشناس با اشاره به اهمیت انیمیشن «یوز» برای کودکان بیان کرد: بیتردید، آثاری همچون انیمیشن «یوز» از ارزش والایی برخوردارند و برای کودکان ایرانی از اهمیت ویژهای بهره میبرند. هر اثری که ریشه در فرهنگ و هویت خودمان داشته باشد، به طور طبیعی جذابتر و تأثیرگذارتر خواهد بود. نکته کلیدی در این میان، توجه به جزئیات است. چه به کلیات اثر بنگریم و چه به اجزای آن، هر دو سرشار از خاطرات و تجربیاتی هستند که از زندگی روزمره ما سرچشمه میگیرند. این آثار با بیانی هنرمندانه، این مفاهیم را در قالب موقعیتهایی خاص پیش چشم ما میآورند.
وی تاکید کرد: هنگامی که مفاهیمی را میبینیم یا میشنویم که با وجودمان عجین شده، تأثیر آن به مراتب عمیقتر و ماندگارتر خواهد بود. به گمان من، این همان نقطه قوت اصلی چنین آثاری است.
این صداپیشه با اشاره به مفاهیم نهفته در انیمیشن «یوز» عنوان کرد: مفاهیمی چون مهرورزی، دوستی و اهمیت به خانواده، از درونمایههای ارزشمندی بودند که در این انیمیشن جای گرفته و با زبانی ساده و دلنشین به مخاطب جوان ارائه شدند. این جنبه از اثر برای من نیز بسیار جذاب بود. امیدوارم مخاطبان با نگاهی دقیقتر و عمیقتر به این آثار بنگرند و بکوشند تا مفاهیم ناب و ارزشمندی را که در لایههای نهان آن وجود دارد، کشف و درک کنند.
روشناس در پایان در پاسخ به اینکه در دوبله از چه کسانی الهام گرفته است، خاطرنشان کرد: بیاغراق تمامی اساتید و پیشکسوتان این عرصه، از گذشته تا به امروز، الهامبخش من بودهاند. چه آن بزرگوارانی که توفیق دیدار و همکاری مستقیم با ایشان را داشته و از حضورشان آموختهام و چه آن عزیزانی که متأسفانه این فرصت برایم میسر نشد. همه این عزیزان بیتردید الگوهای من بودهاند، اما تجربه همکاری مستقیم و آموختن نفسبهنفس از برخی از ایشان، خاطرهای فراموشنشدنی در کارنامه من است و امیدوارم که شاگرد خوبی برایشان بوده باشم.
قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود.
حامد عزیزی مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی، حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.