جهان ماهیت اسرائیل را شناخته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته اخباری درباره حرکت ناوگان صمود به سمت غزه برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه منتشر شد که اسرائیل تا امروز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی مردم این باریکه به این کمک‌ها را به کار برده است. امروز که اسرائیل به شکل عیان‌تری نسبت به گذشته در برابر دیدگان جهانیان دست به جنایت و نسل‌کشی می‌زند و هر امکانی برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن این جنایات را از بین می‌برد، معترضان و مخالفان این اقدامات جنایتکارانه نیز با صراحت بیشتری درباره آن صحبت می‌کنند و هر شخصیت شناخته شده یا تأثیرگذاری در دنیای سیاست سعی دارد با هشدار دادن به وجدان‌هایی که امیدی برای بیدار بودنشان وجود دارد، مانعی هر چند کوچک برای جلوگیری از گسترش این جنایات ایجاد کند.

پروفسور زنکوس، استاد دانشگاه کلمبیا در واکنش به توقیف ناوگان جهانی «صُمود» توسط اسرائیل در صفحه ایکس خود نوشت: اسرائیل همین الان میلیون‌ها دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را خرج کرد تا نیروی دریایی‌اش به طور غیرقانونی ۴۴ قایق حامل کمک برای ۲ میلیون انسان گرسنه را توقیف کند. تصورش کنید: آمریکایی‌ها هر هفته سخت کار می‌کنند تا پولشان را برای کشوری بفرستند تا آن را صرف آدم‌ربایی افرادی ‌کند که سعی دارند برای کودکان گرسنه شیر خشک بیاورند.

مردمی که در سراسر دنیا این روزها برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ساکنان باریکه غزه در خیابان‌های شهرشان دست به راهپیمایی می‌زدند، حالا با حضور در خیابان‌ها حمایت خود از ناوگان صمود را اعلام می‌کنند.

حجم ویدیو: 4.18M | مدت زمان ویدیو: 00:00:16 دانلود ویدیو

تظاهرات شب گذشته در برلین در حمایت از ناوگان صمود

حجم ویدیو: 2.56M | مدت زمان ویدیو: 00:00:25 دانلود ویدیو

سرکوب تظاهرات حمایت از ناوگان صمود در ژنو توسط پلیس سوئیس

حجم ویدیو: 2.68M | مدت زمان ویدیو: 00:00:43 دانلود ویدیو

مردم در پراگ با بستن مسیر قطار شهری به شرایط مردم غزه و جلوگیری از کاروان صمود اعتراض کردند

در انگلیس، پاتریک فرند و ۵ نفر دیگر بعنوان گروه ضد اسرائیلی و حامی فلسطین به دلیل شرکت در جلسات حامیان فلسطین و ساماندهی این اعتراضات بازداشت شدند. این گروه چندی پیش هم با نفوذ به یک پایگاه هوایی و پاشیدن رنگ به تسلیحات جنگی که در حال ارسال به رژیم صهیونیستی بودند محکوم به پرداخت خسارت ۷ میلیون پوندی شدند.

حجم ویدیو: 7.9M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32 دانلود ویدیو

برخورد با معترضان نسل‌کشی در فلسطین تنها مربوط به این مورد نمی‌شود. بر اساس گزارش‌‌های رسمی منتشر شده در انگلیس در یک ماه اخیر ۷۰۰ نفر دیگر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی با برچسب حمایت از تروریسم به دست پلیس این کشور بازداشت و برای مجازات راهی دادگاه‌ها شدند.

بیلی برگ بازیگر سینما در مصاحبه‌ای به تازگی با انتقاد از رویکرد دوگانه غرب نسبت به سیاست‌های اصطلاحاً بشردوستانه با قیاسی بین سیاست‌هایی در حمایت از مردم اوکراین صورت گرفته و در مقابل آن نادیده گرفتن مردم فلسطین، این رویکرد را یک استاندارد دوگانه دانست که نگرانی‌هایش فقط برای مردم سفیدپوست است.

جنایات اسرائیل در دو سال گذشته جهانیان را به شناختی تازه از این رژیم رسانده و بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که این رژیم دیگر نمی‌تواند به وجهه ساختگی خودش در سال‌های گذشته برگردد. جروزالم پست در گزارشی مربوط به همین موضوع، نوشته است: حتی اگر صلح در غزه برقرار شود، وجهه‌ی اسرائیل را نمی‌توان یک‌شبه بازنوشت. ممکن است یک توافق گروگان‌ها را آزاد و خشونت‌ها را متوقف کند، اما رهبران اسرائیل باید با آسیب‌های پایدار جنگ غزه و تبعات جهانی آن روبه‌رو شوند.

با این حال هنوز مقامات صهیونیستی نسل‌کشی در غزه را متوقف نکرده‌اند. بر اساس اعلام سخنگوی دفاع شهری غزه، این منطقه همچنان زیر آتش هوایی بی‌رحمانه و جنون آمیز رژیم صهیونیستی است. تصاویر رسانه‌های محلی از شهادت و زخمی شدن دهها تن؛ عمدتا کودک، در حملات بامداد امروز رژیم خبر می‌دهند.

ویدیویی از کودکان زخمی در حمله امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی در مرکز باریکه غزه در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.

همزمان، رسانه ها از آتشباری کوادکوپترهای صهیونیستی در اطراف هتل الامل در غرب شهر غزه خبر می دهند. پهپادهای صهیونیستی همچنین اطراف محله الدرج و خیابان عمر المختار در شرق غزه را هدف قرار دادند.

حجم ویدیو: 11.2M | مدت زمان ویدیو: 00:00:39 دانلود ویدیو

