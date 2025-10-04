کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام در قم برگزار میشود
رئیس دانشگاه قم از برگزاری کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام درقم خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی، رئیس دانشگاه قم در نشست خبری کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که عصر امروز پنجشنبه دهم مهرماه در بنیاد بین المللی آفاق برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) بیان کرد: «تربیت الگویی» یکی از مهمترین روشهای تربیتی است که خداوند در قرآن کریم بر آن تاکید ویژه کرده است. در معرفی انبیاء و اولیای الهی از آنها به عنوان الگوی حسنه و الگوهای زیست انسانی و تعالی جویانه نام میبرد. علاوه بر این، افرادی غیر از انبیاء را به عنوان افرادی که حیات طیبه داشتند نام میبرد از جمله آسیه همسر فرعون را برای زنان و مردان به عنوان الگو معرفی میکند.
عضو هیئتعلمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: در برابر الگوهای حسنه، دشمنان دین هم از همین روش برای ترویج سبک زندگی مورد قبول خود استفاده میکنند و در طول تاریخ، این شیاطین، سعی کردند الگوهایی را به بشریت معرفی کنند و بتوانند سبک زندگی مورد پسند خود را که غیرالهی، غیر اسلامی و حتی غیر انسانی است، ترویج نمایند.
وی ادامه داد: در دنیای معاصر، غرب تلاش میکند الگوهایی را از طریق داستانها و رمان ها، برجستهسازی نخبگان علمی، فیلمها و سریالهای خود – چه افسانهای و چه حقیقی- معرفی کند و اینگونه بشر را مشغول سبک زندگی آمریکایی و اروپایی و لیبرالی کرده اند.
رئیس دانشگاه قم بیان کرد: حوزه و دانشگاه و رسانهها در معرفی الگوهای دینی کم کاری کرده اند؛ ما چهرههای واقعی انسانی و تعالی جویانه داریم که اگر بشر متوجه نوع زیست آنها بشود، قطعا از آنها الگو خواهد گرفت. الگوهای متعالی و اسطورهای در حوزههای علم و معرفت و اخلاق و خدمات اجتماعی و مقاومت و دفاع از مظلومان و حفظ عزت و کرامت یک ملت و شجاعت داریم که متاسفانه آنها را معرفی نکردیم و لذا دست جوانان و خانوادهها از این الگوهای راستین تجربه شده زیسته خالی است.
وی ادامه داد: جامعه ما از سبک زندگی عالم بزرگ، شیخ انصاری و ملاصدرا و امثالهم بیاطلاع است البته دست فیلمسازان و نویسندگان از منابع و دادههای اصلی خالی است. حوزه و دانشگاه باید این دادهها را به جامعه منتقل کند.
وی تصریح کرد: این همایش با هدف برجستهسازی و تبیین سبک زندگی عالمان برجسته دین در حوزه فردی و اجتماعی و خدمات اجتماعی و زیست خانوادگی و مقاومت برگزار میشود و تلاش میکند در گام اول شاخصها را تبیین و ارائه دهد.
وی از بین المللی شدن این همایش در آینده خبر داد و افزود: این همایش میخواهد دِین خود را به علمای بزرگ جهان اسلام ادا کند.
عضو هیئتعلمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: این همایش از سال گذشته به صورت رسمی شروع بکار کرد و دهها مقاله علمی دریافت کرده است و تاکنون بیش از ۱۰ پیش همایش در مراکز مختلف علمی داشته است و این پیش همایشها تا یکم آبان ماه که تاریخ برگزاری همایش است، ادامه خواهد یافت.
وی فرهنگ سازی، شناسایی دغدغه مندان نسبت به حیات طیبه علمای دین را هدف این پیش همایشها عنوان کرد و افزود: این پیش همایشها میتواند اندیشمندان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه را گرد خود جمع کند.