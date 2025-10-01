به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مستند کوتاه «حبیب الله» به کارگردانی عدنان زندی و تهیه‌کنندگی گلناز حسینی و سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند از نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Filmamed در کشور ترکیه شد. این جایزه، با عنوان «بوم شناسی: از ریشه تا فردا - باغ‌های هوسل»، به کارگردان، اهداء شد.

جشنواره فیلم Filmamed، رویدادی بین‌المللی است که با هدف حفظ حافظه اجتماعی، قابل مشاهده کردن میراث‌فرهنگی و گرد هم آوردن دیدگاه‌های مختلف با استفاده از قدرت سینمای مستند، برگزار می‌شود. این جشنواره از تولیدات فیلمسازان مستقل حمایت می‌کند و تضمین می‌کند که مستندهای اصیل و انتقادی به مخاطبان گسترده‌تری برسند.

در بخشی از بیانیه هیئت داوران برای اهداء جایزه به «حبیب الله» آمده است: «زندگی یک موسیقیدان کرد از طریق تصاویر واقعی آشکار می‌شود. صدای او به محل درگیری بزرگ‌تری بین آزادی انسان و کنترل، سنت و زمان حال تبدیل می‌شود. کارگردان به‌جای تفسیر، مستقیماً به چشم، بدن و صدا تکیه و عنصر طبیعی سیترا را به صدای باد، آب یا پرندگان تبدیل می‌کند. این سیترا، نه‌تنها یک حالت اولیه است، بلکه از طبیعت اطراف نیز ناشی می‌شود؛ خود را به‌عنوان حقی طبیعی ابراز می‌کند و همچنین بیانگر تداوم فرهنگی عمیق است. سیترا و موسیقی عناصر اساسی فرهنگ کردی، حاملان تاریخ، جامعه و مبارزه هستند و به سنتی ریشه‌دار تبدیل شده‌اند و… به‌خاطر این وضوح شاعرانه، عمق عاطفی و…، این جایزه را به حبیب الله تقدیم می‌کنیم.»

این جشنواره ۲۶ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ تا ۸ شهریور ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار شد.

مستند کوتاه «حبیب الله» راوی زندگی خواننده پیشکسوت فولکلور منطقه لیلاخ است که با افزایش سن با چالش جدیدی مواجه و دچار شک و تردید شده است.

این مستند کوتاه راوی زندگی حبیب الله زندی، محمد زندکریمی، منیژه رحیمی، ابوالقاسم کوشا و هاشم زندی است و پخش بین‌المللی این اثر را مجموعه بَفر پروداکشن، بر عهده دارد.

عوامل مستند «حبیب الله» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: عدنان زندی، تهیه کننده: گلناز حسینی، سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن، مدیر فیلمبرداری: پرویز رستمی، تدوین: توفیق امانی، صدابردار: مصعب عباسی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، دستیار کارگردان: فواد لطفی، دستیار تصویر: ادیب پروین، با مشارکت انجمن سینمای جوانان سنندج، طراح پوستر: اشکان ساعدپناه و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/