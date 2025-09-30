خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیرضا قربانی «ایرانم» را به کانادا می‌برد

علیرضا قربانی «ایرانم» را به کانادا می‌برد
کد خبر : 1693638
لینک کوتاه کپی شد.

تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در ادامه مسیر اجراهای خود، به کانادا می‌رود.

به گزارش ایلنا، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی روزهای شنبه ۴ اکتبر (۱۳ مهر) در سالن Queen Elizabeth Theatre ونکوور، سه‌شنبه ۷ اکتبر (۱۵ مهر) در سالن Jack Singer Concert Hall کلگری، جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در سالن Place Des Arts مونترال و یکشنبه ۱۲ اکتبر (۲۱ مهر) در سالن Coca‑Cola Coliseum تورنتوی کانادا برگزار می‌شود. 

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند. 

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند. 

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است. 

تور کنسرت «ایرانم» خرداد و شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار شد، سپس یک اجرا استانبول و هشت اجرا در یزد روی صحنه رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی