به گزارش ایلنا، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی روزهای شنبه ۴ اکتبر (۱۳ مهر) در سالن Queen Elizabeth Theatre ونکوور، سه‌شنبه ۷ اکتبر (۱۵ مهر) در سالن Jack Singer Concert Hall کلگری، جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در سالن Place Des Arts مونترال و یکشنبه ۱۲ اکتبر (۲۱ مهر) در سالن Coca‑Cola Coliseum تورنتوی کانادا برگزار می‌شود.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تور کنسرت «ایرانم» خرداد و شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار شد، سپس یک اجرا استانبول و هشت اجرا در یزد روی صحنه رفت.

