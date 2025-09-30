خبرگزاری کار ایران
آغاز پخش «پسران هور» از امروز در شبکه یک/ رونمایی از تیزر
سریال «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایتی تازه از حماسه قرارگاه سری نصرت و شهید علی هاشمی است که از امروز سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، پس از نمایش نسخه سینمایی «اشک هور» در جشنواره فیلم فجر، حالا تلویزیون با «پسران هور» روایتی تازه و متفاوت از حماسه قرارگاه سری نصرت و فرمانده آن شهید علی هاشمی را به تصویر می‌کشد؛ روایتی که نه بازسازی فیلم، بلکه نگاهی نو به یکی از ناشناخته‌ترین جبهه‌های دفاع مقدس است.

تیزر رسمی این مجموعه رونمایی شد و نخستین قسمت آن امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، پس از پایان مراحل فنی آماده پخش شده است. این سریال به زندگی و رشادت‌های نیروهای قرارگاه سری نصرت می‌پردازد؛ قرارگاهی که به‌دست شهید علی هاشمی پایه‌گذاری شد و نقش مهمی در دوران دفاع مقدس ایفا کرد. «پسران هور» با نگاهی انسانی و واقع‌گرایانه، وجوهی کمتر دیده‌شده از آن دوران را به تصویر کشیده است.

در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباس‌زاده، سهند جاهد، مرتضی شاه‌کرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل تولید: نویسنده فیلمنامه و کارگردان: مهدی جعفری، تهیه‌کننده: مجتبی فرآورده، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، جلوه‌های بصری: محمد برادران، چهره‌پردازی: سیامک احمدی، طراح صحنه: فریاد صالحی، طراح لباس: محمود بیاتی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر صدابرداری: امید عاشوری، جلوه‌های میدانی: ایمان کرمیان، مدیر تولید: محمد مجتهدی، مدیر روابط عمومی: امیرحسین مکاریانی، عکاس: علی فرآورده، ساخت تیزر: حسین‌رضا بیانوندی.

 این سریال در مرکز سریال سوره و با حمایت سیمافیلم تولید شده است.

