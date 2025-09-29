به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این پیام تسلیت را خطاب به حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد شهرستانی، صادر کرده است.

در متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین استاد واعظی آمده است:

باسمه تعالی

إنّا لله و إنَّا إلیه راجعون

جناب حجة الإسلام و المسلمین شهرستانی (زید عزه)

با اندوه و تأسف رحلت همسر مکرمه مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی سیستانی را به محضر شریف آن مرجع بزرگوار، جنابعالی، فرزندان و بیت معظم له تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. برای آن فقیده سعیده از محضر ربوبی غفران و رحمت و برای مرجع عالیقدر، جنابعالی و سایر بازماندگان صبر، أجر و طول عمر با عزت را مسئلت دارم.

احمد واعظی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

گفتنی است، آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی(دامت برکاته) از مراجع معظم تقلید شیعه و ساکن شهر نجف اشرف هستند.

