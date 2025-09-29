در پی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی؛
پیام تسلیت رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به مناسبت رحلت همسر مکرمه آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، در پیامی به حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی، مراتب تأثر و تسلیت خود را ابراز داشت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این پیام تسلیت را خطاب به حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد شهرستانی، صادر کرده است.
در متن پیام حجتالاسلام والمسلمین استاد واعظی آمده است:
باسمه تعالی
إنّا لله و إنَّا إلیه راجعون
جناب حجة الإسلام و المسلمین شهرستانی (زید عزه)
با اندوه و تأسف رحلت همسر مکرمه مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی سیستانی را به محضر شریف آن مرجع بزرگوار، جنابعالی، فرزندان و بیت معظم له تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برای آن فقیده سعیده از محضر ربوبی غفران و رحمت و برای مرجع عالیقدر، جنابعالی و سایر بازماندگان صبر، أجر و طول عمر با عزت را مسئلت دارم.
احمد واعظی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
گفتنی است، آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی(دامت برکاته) از مراجع معظم تقلید شیعه و ساکن شهر نجف اشرف هستند.