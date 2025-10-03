نگاهی به آثار برگزیده «عکاس سال اقیانوس؛ ۲۰۲۵»؛
دنیای شگرف زیر آب از دریچه دوربین عکاسان جهان +فریمهای برگزیده
مسابقه عکاسی سال اقیانونس امسال برگزیدگان خود را طی روزهای گذشته معرفی کرده است. این مسابقه یکی از جذابترین و پرطرفدارترین رویدادهایی است که عکاسان جهان به آن روی خوش نشان دادهاند. جذابیتهای دنیای زیر آب به اهمیت این رویداد افزوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برندگان مسابقه عکاسی «Ocean Photographer of the Year 2025»/ «عکاس سال اقیانوس» در سال ۲۰۲۵ با ذکر توضیحات توسط خبرگزاری «گاردین» معرفی شدند.
این رقابت که توسط مجله «اقیانوسشناسی» (Oceanographic) و برند ساعتسازی «بلنپین» (Blancpain) سازماندهی شده، مجموعهای از تصاویر خیرهکننده را به نمایش میگذارد که هم زیباییهای اقیانوس را جشن میگیرند و هم بر ضرورت فوری حفاظت از آن تأکید میکنند.
درباره رویداد امسال باید گفت، در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، فهرستی از آثار فینالیست منتشر شد، شامل سوژههایی شگفتانگیز مثل یک ایگویانا که عطسه میکند، میکروبهای کلونیساز روی مرجان، و عروس دریاییای شبیه سفینه فضایی. این رویداد هنری هرساله توجه جهانیان را به شکوه آسیبپذیر اقیانوسها و ضرورت حفاظت از این اکوسیستمهای حیاتی جلب میکند.
اعلام برندگان: در سپتامبر ۲۰۲۵، نتایج نهایی مسابقه اعلام شد.
کمی درباره جشنواره عکاس سال اقیانوس
مسابقه «عکاس سال اقیانوس» (Ocean Photographer of the Year / OPY) یکی از رقابتهای بینالمللی برجسته در عرصه عکاسی دریایی، زیستمحیطی و اقیانوسی است.
این رویداد علاوه بر ارزش هنری، نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی نسبت به بحرانها و تهدیدهای زیستمحیطی در اکوسیستمهای اقیانوسی دارد: عکسها به عنوان ابزاری تأثیرگذار در روایت داستان دریایی عمل میکنند و توجه مردم و تصمیمگیرندگان را به مخاطرات مثل تغییرات اقلیمی، آلودگی، نابودی زیستگاهها و فشارهای انسانی جلب میکنند.
اعتبار مسابقه ناشی است از مشارکت گسترده عکاسان حرفهای و آماتور از سراسر جهان، داوری دقیق، انتشار آثار در رسانههای تخصصی و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی عکس برگزیدهها.
هر عکس راهی برای دیده شدن زیباییها، دشواریها و اهمیت حفاظت از اقیانوسهاست — مسابقه امکان دیده شدن اثر را در سطح جهانی فراهم میکند و به هنرمندان عرصه اقیانوسی فرصت میدهد که صدایشان شنیده شود.
گزیدهای از برندگان و آثار برجسته:
برنده بخش «مجموعه آثار»
۱. متیو سالیوان (ایالات متحده آمریکا) -
عکسی از یک ماهی خفاشی (Batfish) که در کف دریا آرمیده است. سالیوان در توصیف این عکس گفت: «اگرچه ماهیهای خفاشی خالدار در آبهای فلوریدا معمول هستند، اما عکاسی از آنها بهطور فوقالعادهای دشوار است. پس از سالها تلاش، این ماهی خاص رفتاری آرام داشت و من در نهایت موفق شدم این پرتره روبهرو را ثبت کنم.»
مقام سوم بخش «هنرهای زیبا»
یسبلا کول (مکزیک) -
یک سپرماهی (Stingray) با یک حرکت قدرتمند بالههای سینهای، در میان آبهای نیلگون ناپدید میشود و ابری مارپیچ از شن به جای میگذارد. کول در این باره گفت: «این طغیان دراماتیک تنها زیبا نیست، بلکه یک تاکتیک بقا است.»
مقام دوم بخش «مجموعه آثار»
جیانکارلو مازارزه (فیلیپین) -
یک حلزون دریایی بیپوسته (Nudibranch) از گونه «کوستاسیلا کوروشیما» (Costasiella kuroshimae) در حالی که از جلبکها تغذیه میکند، تخمهای خود را به شکل دایرهای قرار میدهد. مازارزه توضیح داد: «این بستر جلبکی، یک ریز زیستگاه برای توسعه اولیه تخمها فراهم میکند. این تصویر، رابطه بین تغذیه، انتخاب زیستگاه و موفقیت تولیدمثل را به نمایش میگذارد.»
برنده بخش «ماجراجویی اقیانوسی»
بن تواارد (پرتغال) -
تصویری از یک روز پرتلاطم در ساحل نازارِه (Nazaré). تواارد گفت: «وزش باد از سمت شمال، عکاسی از موجسواری را دشوار کرده بود. تعداد کمی از موجسواران به دریا رفتند و به دلیل مجموعه موجهای بزرگ، عکاسی سخت بود، اما در نهایت، این لحظه رخ داد.»
برنده کلی مسابقه (عکاس سال اقیانوس)
یوری ایوانوف (اندونزی)
دو آمفیپود (Amphipod) از خانواده Cyproideidae، هر یک با طول بدن حدود ۳ میلیمتر، بر روی یک مرجان آرمیدهاند. این موجودات ریز که معمولاً «کفشدوزکهای دریا» نامیده میشوند، رنگآمیزی و تقارنی قابلتوجه دارند.
مقام دوم بخش «ارتباط انسانی»
ییفان لینگ (ایالات متحده آمریکا) -
این عکس در آوریل ۲۰۲۴ در نزدیکی «پوینت نو پوینت» در واشنگتن ثبت شده است. لینگ گفت: «در پوجت ساوند، جامعهای از مردم وجود دارند که ترجیح میدهند نهنگهای قاتل را از ساحل تماشا کنند، نه از قایق. این ناظران زمینی گاهی شانس میآورند، چون این شکارچیان رأس هرم گاهی به ساحل نزدیک میشوند و به نظر میرسد که نسبت به تماشاگران انسانی خود کنجکاو هستند.
فینالیست بخش «ماجراجویی اقیانوسی»
رُمان باراتس (دومینیکا) -
یک غواص در میان گروهی از نهنگهای اسپرم. باراتس گفت: «ما ۱۵ نهنگ را در حال معاشرت دیدیم. دریا متلاطم بود، اما وقتی چنین صحنهای را میبینی، به سرعت شرایط را فراموش میکنی.»
مقام سوم بخش «حفاظت (تأثیر)»
کلودیو مورنو مادرید (اسپانیا) -
مورنو مادرید گفت: «این تصویر یکی از عمیقترین لحظات زندگی من را نشان میدهد. در اولین سال حضورم در اگزموث (استرالیا)، drawn by داستانهای مربوط به آبسنگ مرجانی نینگالو، با تنها یک قایق بادی و وسواسی برای اقیانوس، هر هفته این آبسنگ را کاوش میکردم. در این روز خاص، من و یک دوست به «خلیج فیروزهای» رفتیم، جایی که با این نهنگ گوژپشت که ناامیدانه در تورهای ماهیگیری گرفتار شده و توسط دهها کوسه تعقیب میشد، مواجه شدیم. »
فینالیست بخش «هنرهای زیبا»
هیتومی تسوچییا (ژاپن) -
یک لاکپشت در حال شنا در زیر «شفق قطبی زیرآبی». تسوچییا توضیح داد: «این عکس در نزدیکی کوه ایوو گرفته شده، جایی که میتوان شفق قطبی زیرآبی را مشاهده کرد. آتشفشان، موادی غنی از آهن را از سطح زمین و کف اقیانوس بیرون میریزد و این رنگها را ایجاد میکند.»
فینالیست بخش «هنرهای زیبا»
هیتومی تسوچییا (ژاپن) -
یک لاکپشت در میان «شفق قطبی زیرآبی» شنا میکند. تسوچییا در توصیف این تصویر گفت: «این عکس در نزدیکی کوه ایوو گرفته شده، جایی که پدیده شفق قطبی زیرآبی قابل مشاهده است. آتشفشان این منطقه، با انتشار مواد غنی از آهن از خشکی و کف اقیانوس، این رنگهای تماشایی را خلق میکند.»
مقام سوم بخش «هنرهای زیبا
ایزابلا کول (مکزیک) -
حرکت سریع سپرماهی در حین فرار، نمادی از زیباییشناسی و سازوکارهای دفاعی در طبیعت است. کول تأکید کرد: «این تصویر گویای رابطه ظریف بین گونههای دریایی و محیط زیست آنها است.»
مسابقه عکاس سال اقیانوس در سال ۲۰۲۵ با نمایش آثاری استثنایی از عکاسان سراسر جهان، بار دیگر نقش حیاتی اقیانوسها در تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از این میراث بیبدیل را به جهانیان یادآوری کرد. این رویداد بینالمللی همچنان به عنوان یکی از معتبرترین رقابتهای عکاسی در حوزه محیطزیست دریایی شناخته میشود.