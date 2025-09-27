خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه «متامورفوز» با آثار بهاره رئیسی چهارم مهرماه افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه «متامورفوز» با آثار بهاره رئیسی از ۴ تا ۱۵ مهر در گالری شیرین  برگزار می‌شود.

بهاره رئیسی، در تازه‌ترین نمایشگاه انفرادی خود با عنوان «متامورفوز» نقاشی-حجم‌هایی را به نمایش می‌گذارد که هر یک، روایتی از وقایع گریزناپذیر زندگی‌اند. 

مجموعه «متامورفوز» دربرگیرنده حجم‌های نامتقارنی است که بر بستر ضایعات پلاستیکی، شکل گرفته‌اند و با الهام از وقایع اجتماعی و شخصی، با رویکردی استعاری، نقاشی شده‌اند؛ تصاویری که مخاطب را به اندیشیدن درباره گذشته و اکنون فرا می‌خوانند. 

رئیسی در استیتمنت نمایشگاه خود می‌نویسد: «بازگرداندن ظروف پلاستیکی از کیسه‌ی زباله‌های قابل بازیافت به روی میز کارم، شاید یکجور ساز و کار دفاعی یا تلاشی مذبوحانه برای تغییرِ تغییرناپذیران باشد» 

بهاره رئیسی متولد ۱۳۵۴ در تهران است و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته نقاشی و گرافیک، سابقه حضور در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی را در کارنامه دارد. 

نمایشگاه «متامورفوز» از ۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 

علاقهمندان می‌توانند جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ از آثار دیدن کنند. این گالری روزهای دوشنبه تعطیل است. نشانی: خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، شماره ۵.

