مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر:

ارتقاء زیرساخت، اصلاح و بهبود فرایندها در جهت ثبت نام بیمه تکمیلی

مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر با تشریح اقدامات انجام گرفته در خصوص آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیک ثبت نام بیمه درمان تکمیلی، از ارتقاء زیرساخت ها، اصلاح و بهبود فرایندها و کسب آمادگی‌های لازم جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و اطلاع‌رسانی صندوق اعتباری هنر، امیر رسولی با تشریح اقدامات انجام گرفته در خصوص آماده‌سازی زیرساخت الکترونیک ثبت نام بیمه درمان تکمیلی از ثبت نام بیش از ۴۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر و اعضای صندوق اعتباری هنر تا یک روز مانده به پایان نام‌نویسی این بیمه خبر داد. 

مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر، گفت: از حدود دو ماه پیش از آغاز فرایند ثبت نام، برنامه ریزی‌های لازم در خصوص ارتقاء زیرساخت، اصلاح و بهبود فرایندها انجام و آمادگی‌های لازم فراهم و ایجاد شد. 

به گفته رسولی، خوشبختانه در این دوره با تلاش همکارانم در مدیریت فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر توانستیم سرویس بسیار با کیفیت و با دسترس‌پذیری نزدیک به ۱۰۰ درصد را فراهم آوریم. 

مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اتفاقات ویژه‌ای که همزمان با روند آماده‌سازی ثبت نام بیمه تکمیلی انجام پذیرفت را پروژه ایجاد بستر ارتباطی اختصاصی با نمایندگان صندوق در استان‌ها عنوان کرد و افزود: در این پروژه که بصورت شبانه روزی توسط همکاران فناوری اطلاعات پیگیری شد ارتباط نمایندگان صندوق اعتباری هنر در استان‌ها بر روی بستر امن، جهت تسهیل فرایند‌های عضویت و ثبت نام بیمه تکمیلی برقرار شد. وی افزود: این زیرساخت ظرفیت‌هایی را جهت توسعه خدمات در استان‌ها برای صندوق اعتباری هنر ایجاد نموده است. 

رسولی در عین حال از امکان دریافت گواهی عضویت در صندوق اعتباری هنر بصورت برخط نیز که اخیرا به امکانات اپلیکیشن صندوق افزوده گردیده خبر داد و اظهار داشت: معتقدم این مهم بسیار مورد توجه اعضای محترم صندوق اعتباری هنر قرار خواهد گرفت. 

مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر با یادآوری اینکه فرایند ثبت نام بیمه تکمیلی تا آخرین ساعات دوم مهرماه ادامه خواهد داشت، گفت: در این دوره با هماهنگی‌های انجام شده امکان ثبت هزینه‌های درمان از طریق اپلیکیشن صندوق اعتباری هنر و بدون حضور فیزیکی در نمایندگی‌های بیمه طرف قرارداد فراهم گردیده است که آموزش‌های لازم در این خصوص در اختیار اعضای محترم قرار خواهد گرفت. 

رسولی در پایان گفت: مراکز طرف قرارداد بیمه آسیا نیز از طریق اپلیکیشن صندوق اعتباری هنر در دسترس قرار خواهند گرفت.

 

