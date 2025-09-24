خبرگزاری کار ایران
ماجرای «نقشه فنیقی» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی

کد خبر : 1690991
فیلم آمریکایی «نقشه فنیقی» به کارگردانی وس اندرسن و با حضور بازیگرانی چون بنیسیو دل تورو، ترومن هنکس، استیو پارک، اسکات شپرد و ویلم دفو با دوبله اختصاصی در فیلیمو منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این فیلم که در سال ۲۰۲۵ تولید شده، در ژانر اکشن و کمدی قرار دارد و اکنون با دوبله‌ای حرفه‌ای در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «کُردا، تاجری ثروتمند، تنها دخترش را که راهبه‌ای مذهبی است به‌عنوان وارث دارایی‌های خود معرفی می‌کند. اما هنگامی که او کسب‌وکاری تازه راه می‌اندازد، خود و دخترش هدف سرمایه‌داران فرصت‌طلب، تروریست‌های خارجی و آدمکش‌های بی‌رحم قرار می‌گیرند.»

دوبله فارسی این فیلم با مدیریت مهسا عرفانی و حضور جمعی از گویندگان شاخص دوبله از جمله شروین قطعه‌ای، تورج مهرزادیان، نرگس فولادوند، رضا آفتابی، همت مومیوند، پویا فهیمی، نغمه عزیزی‌پور، ابوالفضل شاه‌بهرامی، علیرضا اوحدی و محمدرضا فصیحی‌نیا انجام شده است. صداگذاری اثر را محمدمهدی یقطین و ترجمه آن را مریم صراف‌ها برعهده داشته‌اند.

فیلم «نقشه فنیقی» در استودیو قرن ۲۱ دوبله شده و از طریق پلتفرم فیلیمو در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لوازم خانگی