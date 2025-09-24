خبرگزاری کار ایران
«در انتهای شب» به لیست ۱۰ اثر برتر جشنواره کلن راه یافت

«در انتهای شب» به لیست ۱۰ اثر برتر جشنواره کلن راه یافت
سریال «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده و محصول اختصاصی فیلم نت، به بخش Top Ten TV جشنواره بین‌المللی کلن ۲۰۲۵ راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، سریال «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده، نویسندگی آیدا پناهنده و ارسلان امیری، تهیه‌کنندگی محمد یمینی، محصول اختصاصی فیلم نت، به بخش Top Ten TV جشنواره بین‌المللی کلن ۲۰۲۵ راه یافت. این نخستین بار است که یک سریال ایرانی در میان ۱۰ اثر برتر تلویزیونی این رویداد اروپایی قرار می‌گیرد.

جشنواره کلن که از ۹ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۴) در آلمان برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای معتبر فیلم و تلویزیون اروپا است. «در انتهای شب» در این جشنواره در کنار تولیدات مهمی از شبکه‌های زد دی اف آلمان، بی‌بی‌سی انگلستان، ان آر ک دانمارک، آرته فرانسه، دیسکاوری و وارنر آمریکا به رقابت خواهد پرداخت.

یکی از جوایز این رویداد، The Hollywood Reporter Award است که به بهترین اثر داستانی در بخش‌های رقابتی Top TV، Best of Cinema Fiction و Look اهدا و توسط مجله معتبر The Hollywood Reporter حمایت می‌شود.

«در انتهای شب» که در ۹ قسمت تولید شده، روایتی عاشقانه و اجتماعی از زندگی دو شخصیت اصلی، ناهید (هدی زین‌العابدین) و امیر (پارسا پیروزفر)، است که در کشاکش رازهای گذشته و انتخاب‌های دشوار، سرنوشت آن‌ها به شکلی تراژیک دگرگون می‌شود. این سریال با فضایی دراماتیک و پرتعلیق، به بررسی موضوعاتی چون خانواده، اعتماد، خیانت و جستجوی حقیقت می‌پردازد.

