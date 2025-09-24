به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، محمد احیایی رئیس امورعلمی فرهنگی و اجتماعی حوزه معاون اول رئیس جمهور، سعید جمشیدی مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، علی عباسی کارشناس مسئول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجید فرجی کارشناس مسئول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر روز سه شنبه اول مهرماه به دعوت کورش سلیمانی رئیس تئاتر شهر به منظور بررسی تازه‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش رو عملیات بازسازی و بهسازی حریم تئاتر شهر در این مجموعه حضور پیدا کردند.

کوروش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر هم در این دیدار ضمن قدردانی از همه هنرمندان، مدیران، اهالی رسانه و دیگر فعالان عرصه تئاتر که طی ماه‌های گذشته با دقت زیاد پیگیر اتفاقات و فعالیت‌های مربوط به حریم تئاتر هستند، گزارشی از روند فعالیت‌های انجام گرفته در این زمینه ارائه داده و بر ضرورت اتمام هرچه زودتر عملیات عمرانی مرتبط با محیط پیرامونی مجموعه که هنرمندان و مخاطبان را برای حضور در این مجموعه با مشکلات فراوانی روبه رو ساخته، تاکید کرد.

وی افزود: آن چه اکنون در محیط پیرامونی تئاتر شهر برای ساخت حریم مجموعه اتفاق افتاده مشمول مدت زمانی طولانی شده که می‌بایست هرچه زودتر برای پایان این عملیات عمرانی اقدامات لازم را انجام داد. موضوعی که برگزاری جلسه امروز و حضور بزرگوارانی که دعوت ما را پذیرفتند نشان دهنده اهمیت موضوع است. شرایطی که به نظر می‌آید با همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند موجب بروز اتفاقات خوب و زودهنگامی در این زمینه شود.

سعید جمشیدی مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی مشروح از روند بهسازی و بازسازی حریم تئاتر شهر گفت: آن چه اکنون برای همه ما مهم است خروج روند ماجرای بهسازی حریم از بوروکراسی‌های پیچیده اداری است. مسیری که بنده و همکارانم هم در دفتر طرح‌های عمرانی، هم در اداره کل هنرهای نمایشی، هم در مجموعه تئاتر شهر و هم دیگر مجموعه‌های مرتبط با جدیت مشغول پیگیری هستیم.

وی با قدردانی از حضور رئیس امورعلمی فرهنگی و اجتماعی حوزه معاون اول رئیس جمهور و کارشناسان میراث فرهنگی در این جلسه تصریح کرد: بی‌تردید برگزاری این جلسه می‌تواند آغاز بسیار مهم و موثری برای تسریع در تکمیل روند بازسازی و بهسازی حریم تئاتر شهر برای برون رفت از این شرایط باشد. خوشبختانه طی روزهای گذشته هم در حوزه مرتبط با شهرداری تهران، هم در حوزه میراث فرهنگی و هم در دیگر حوزه‌های مرتبط اتفاقات خوبی در حال انجام است که می‌تواند به تسریع در تکمیل عملیات بازسازی و بهسازی حریم تئاتر شهر کمک کند. مسیری که بنده و همکارانم آماده‌ایم تا به واسطه فصل جدید فعالیت‌های تئاتر شهر و برگزاری این جلسه کارهای موثری را برای پایان عملیات حریم انجام دهیم.

محمد احیایی رئیس امورعلمی فرهنگی و اجتماعی حوزه معاون اول رئیس جمهور هم در بخش دیگری از این جلسه، با اهمیت برشمردن پایان هرچه زودتر عملیات حریم تئاتر شهر به عنوان یکی از مطالبات مهم مخاطبان و هنرمندان گفت: برگزاری این نشست طبیعتا مقدمه‌ای برای برپایی جلسات کارشناسی و تخصصی دیگری است که می‌بایست هرچه زودتر به مرحله عمل برسد. در این زمینه از همه ذی نفعان درخواست می‌کنم تا به واسطه نتایج این جلسات، گزارش‌های کارشناسی خود را هرچه زودتر ارائه داده تا بنده و همکارانم به تناسب اختیار و توانمان هرکاری که می‌توانیم برای تسریع در امور حریم تئاتر شهر انجام دهیم.

سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران هم در بخش دیگر از این جلسه، گزارش مشروحی از روند مکاتبات و مذاکرات اداری انجام گرفته در زمینه عملیات حریم مجموعه تئاتر شهر ارائه و بر ضرورت تسریع در عملیات عمرانی تاکید کرد.

علی عباسی و مجید فرجی کارشناسان مسئول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بیان نقطه نظرات فنی خود با محوریت ضرورت پایان عملیات حریم مجموعه تئاتر شهر پرداخته و از آمادگی مجموعه فعالیتی خود برای همکاری خبر دادند.

بر اساس این گزارش در پایان این جلسه تشکیل «شورای راهبردی مرمت، بازسازی و احیای حریم تئاترشهر» با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، مدیر دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و دیگر مجموعه‌های مرتبط به تصویب رسید. این در حالی است که پیگیری اتمام فاز اول حریم تئاتر شهر تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴، سازماندهی و تدوین الحاقات و اقدامات شهرداری تهران در رابطه با حریم تئاتر شهر با حضور مدیران این مجموعه، تعامل با اداره کل میراث فرهنگی استان تهران جهت رسیدگی در فازهای مختلف از تزئینات تا استحکام بنای تئاتر شهر، رایزنی‌های لازم توسط اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با شهرداری منطقه ۱۱ تهران با هدف ساماندهی فضای بیرونی تئاتر شهر پس از اتمام فازهای مختلف بهسازی حریم از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/