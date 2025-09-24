خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان بخش جنبی جایزه ادبی جلال آل‌احمد با عنوان «ماه مجلس» منتشر شد

فراخوان بخش جنبی جایزه ادبی جلال آل‌احمد با عنوان «ماه مجلس» منتشر شد
کد خبر : 1690854
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» بخش جنبی ویژه‌ای با عنوان «ماه مجلس» برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» بخش جنبی ویژه‌ای با عنوان «ماه مجلس» برگزار می‌کند. این بخش با هدف بازتاب جلوه‌های ادبی و روایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی برگرفته از تعالیم ایشان طراحی شده است.

 

موضوعات و محورهای این فراخوان شامل چهار بخش اصلی است:

جنبه انسانی و ملموس: نشان دادن پیامبر در لحظات ساده زندگی

جنبه الهی و قدسی: اتصال او با وحی و رسالت

جنبه اخلاقی: الهام از آموزه‌های پیامبر در زندگی امروز

جنبه تاریخی و اجتماعی: گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی

 

گفتنی است آثار ارسالی به این بخش جنبی در دو قالب داستان کوتاه (تک‌داستانی با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) و ناداستان شامل خاطره‌نگاری، روایت مستند یا جستار (با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه)  پذیرفته می‌شوند. همچنین تمام آثار باید در قالب فایل Word ارسال شوند. هر نویسنده می‌تواند تنها یک اثر در هر بخش (داستان کوتاه یا ناداستان) ارسال کند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق نشانی ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره‌ ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۸۱۱ از ساعت ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دسترس قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی