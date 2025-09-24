«فتح روئین دژ» به زودی در کتابفروشیها
رمان «فتح روئین دژ» نوشته ابراهیم علی نژاد به زودی توسط نشر صاد منتشر و راهی بازار نشر میشود.
این رمان، برداشتی آزاد از داستان هفت خوان اسفندیار در شاهنامه فردوسی است و یکی از آثار راه یافته به مرحله نهایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی بوده است. ابراهیم علی نژاد نویسنده این کتاب متولد ۱۳۶۲ است و این، اولین اثر مکتوبی است که از او منتشر میشود.
در «فتح روئین دژ» شاهزادهای ایرانی برای نجات عشق ربوده شده خود وارد مسیری عجیب و هولناک میشود که گفته میشود کسی از آن زنده برنگشته است. در این مسیر قهرمان اسطورهای ایرانی باید مقابل اهریمنهای مختلف ایستادگی کند و آنها را از سر راه بردارد تا به هدف خود برسد.
نویسنده اثر ضمن اشاره به برداشت آزاد خود از داستان هفت خوان اسفندیار میگوید فرم و ساختار اثرش، مدرن و براساس داستانهای نوین نوشته شده تا نوجوان و جوان امروزی با آن ارتباط برقرار کند.
رمان «فتح روئین دژ» در ۷ فصل نوشته شده که به این ترتیب اند:
«دژ گنبدان»، «محاصره»، «ماجرای بلخ»، «راه مخفی توران»، «دلهره»، «سردرگمی» و «روئین دژ».
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
پشوتن سر به زیر انداخته بود و آرام میخندید. میلاد خشمگین و متعجب دست بر کمر زده بود و به اسفندیار نگاه میکرد. او خواست چیزی بگوید که ناگهان صدای هیاهو و فریادهای سربازان بلند شد. اسفندیار برخاست و از چادر بیرون رفت و به دنبالش پشوتن و میلاد هم خارج شدند.
در اردوی آنان آشوبی به پا گشته بود. سربازان به هر سو میگریختند و فریاد میزدند: «اهریمن… اهریمن.»
در آن سوی اردو، چند چادر در آتش میسوخت. سایهای سیاه و بزرگ در میان نور آتش دیده میشد، چهارپایی عظیم که با سرعت باد به اطراف میرفت و سربازان را تار و مار میکرد. هرچه بود، بسیار سریع بود و در چشم به هم زدنی ناپدید میشد. از سویی میرفت و از سویی دیگر پدیدار میگشت.
اسفندیار تیغ از میان کشید و به سمت دیگر اردو دوید؛ اما سایه اهریمنی در دل تاریکی شب ناپدید شد.
صبحگاه نزدیک بود، سربازان چادرهای سوخته را خاموش کرده بودند و کشتهها و زخمیها را در محلی جمع کرده بودند. باورنکردنی بود که در حملهای کوتاه دهها نفر، کشته و زخمی شده بودند. تعدادی هم ناپدید شده و اثری از آنها در اطراف پیدا نبود. ترسی بزرگ بر دل سربازان افتاده بود، در ابتدای راه چنین حادثهای گام سربازان را سست میکرد.
این کتاب به زودی با ۱۸۷ صفحه مصور، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۹۹ هزار تومان عرضه میشود.