فراخوان ارسال طرح اجرایی برای راهاندازی موزه مجازی مد و لباس منتشر شد
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هدف تقویت هویت ایرانی – اسلامی و معرفی آثار و طرحهای برتر حوزه پوشاک، فراخوانی برای دریافت طرحهای اجرایی راهاندازی «موزه مجازی مد و لباس ایران» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این موزه قرار است بستری برای نمایش لباس اقوام ایرانی، معرفی طرحهای مصوب و ایجاد فضایی برای تبادل دانش و تجربه میان هنرمندان و فعالان حوزه مد و لباس باشد.
بر اساس این فراخوان، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد توانمندی و تخصص لازم میتوانند طرحهای اجرایی خود را شامل جزئیات فنی، برنامه زمانبندی، منابع مورد نیاز و رزومه فعالیتهای مرتبط تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال کنند.
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب (پل حافظ)، انتهای کوچه هلالاحمر.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای ۰۲۱-۶۶۷۲۲۳۱۲ و ۰۹۳۸۲۲۶۲۶۴۷ تماس بگیرند.