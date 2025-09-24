آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی «نانوشته»
اکران آنلاین فیلم سینمایی «نانوشته» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین بخشیان از امروز ۲ مهرماه در گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم «هاشور» آغاز شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم سینمایی «نانوشته» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین بخشیان بهار امسال در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه به نمایش درآمد با استقبال مخاطبان همراه شد و توانست پنجمین فیلم پرفروش این گروه را به دست بیاورد.
این فیلم در کشورهایی چون ایران، یونان و انگلستان فیلمبرداری شده است و داستان شخصیتهایی است که مسئله مهاجرت، عشق و هویت، آنها را به هم پیوند میدهد.
در فیلم سینمایی «نانوشته» بازیگرانی چون مرجان خالقی، مریم داوری، فربد فرهنگ، مسعود میرطاهری، پارسا بهادری، امیت اولگان، جولیا کرینکه، مولی جونز به ایفای نقش پرداختهاند.
علاقهمندان میتوانند فیلم سینمایی «نانوشته» را در صفحه هنر و تجربه در پلتفرم هاشور تماشا کنند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امین بخشیان، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، سایمون شین، تدوین: شهاب بشیری، رضا جوزی، طراح صحنه: شهرام غدیری فر، سلستین هایلی، مدیر تولید: رضا بشیری، سوفی لی، گریم: فریور معیری، هلن مکنا، صدابردار: فرشید کیوانمهر، مت پرایس، صداگذاری: انسیه ملکی، عکاس: فرزاد سارلی، سینتیا زیزیس، تهیهکننده: امین بخشیان.