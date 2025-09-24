«شال سیاه» فیلم افتتاحیه جشنواره اینکانترز انگلستان شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌‌ای، فیلم کوتاه «شال سیاه» ساخته علیرضا شاه‌حسینی برای حضور در بخش اصلی سی‌امین دوره جشنواره اینکانترز انگلستان (Film Festival Encounters) انتخاب شده و امروز ۲۴ سپتامبر (دوم مهرماه) به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره روی پرده می‌رود.

این فیلم همچنین در روزهای سوم و چهارم جشنواره نیز به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره فیلم اینکانترز انگلستان یکی از جشنواره‌های بین‌المللی پیشرو در زمینه فیلم کوتاه، انیمیشن و تصاویر متحرک فراگیر است که با هدف کشف استعدادهای جدید و نوظهور در صنعت فیلم‌سازی، سالیانه پذیرای سینماگران و علاقه‌مندان این صنعت از سراسر جهان می‌شود.

این جشنواره تحت حمایت آکادمی جوایز اروپا، بفتا و آکادمی جوایز کانادا است و برگزیدگان آن مستقیما به جشنواره بیفتا راه پیدا می‌کنند.

سی‌امین جشنواره فیلم اینکانترز ۲۴ تا ۲۸ سپتامبر (۲ تا ۶ مهر) در شهر بریستول انگلستان برگزار می‌شود.

تهیه‌کنندگی این فیلم را کمپانی بین‌المللی شاه حسین فیلم بر عهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:

تو چیزی راجع به عنکبوت‌ها می‌دانی؟ … آن‌ها همسران خود را می‌خورند.

پاشا رستمی، تارا مجیدزاده، لطف‌الله سیفی، محنا سیدی، زنده‌یاد حاتم مشمولی، جواد فلاحتکار، هستی غریب، ایرج عابدی، ناصر معرفت، ابراهیم ناجی و عرشیا چراغی بازیگران «شال سیاه» هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: گلناز کاوسی، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: رامین محمدیان، عکس: حبیب مجیدی، تدوین: علیرضا شاه حسینی، مشاور تدوین: هایده صفی یاری، مدیر صداگذاری و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، جانشین تهیه‌کننده: مهرداد کلهر و ملیکا کلهر، اصلاح رنگ: علی شعبانی، استودیو شید رنگ، موسیقی: جهانبخش یزدانی، مدیر تولید: محسن اسدی، مدیر صدابرداری: رضا حیدری، منشی صحنه: پروانه جهانگیری، طراح پوستر: وحید چمانی، مشاور بین‌الملل: بهنام سپه‌دوست، مشاور تهیه: مجید افشانی، مدیر صحنه: موسی نجوم‌طلب، مدیر تدارکات: جلال شرافتمند، ناصر معرفت، مشاور کارگردان: یگانه میرمرادی، امور مالی: بهنام شاه‌حسینی، ناصر معرفت، ساخت تیزر: فاطمه علیپور، گرافیست عکس و پوستر: ملیکا کلهر، مجری طرح: سعید مسرور، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، پخش: کمپانی شاه حسین فیلم (ایران)، کمپانی لالونا پروداکشن (فرانسه).

