«صورتگر» بهترین مستند جشنواره نالیوود شد
مستند «صورتگر» برنده جایزه ویژه هیات داوران و تندیس بهترین مستند کوتاه جشنواره TINFF شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، رامین حسینپور، کارگردان ایرانی با فیلم مستند کوتاه «صورتگر» (Sculpture) موفق شد جایزه ویژه هیات داوران و تندیس بهترین مستند کوتاه جشنواره بینالمللی Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF) را از آن خود کند.
این جشنواره، که واجد شرایط ورود به Canadian Screen Awards (اسکار کانادا) است، یکی از رویدادهای معتبر سینمایی در آمریکای شمالی محسوب میشود. فیلم «صورتگر» (Sculpture) در این رویداد بهعنوان نامزد رسمی در دو بخش «بهترین کارگردانی» و «بهترین مستند کوتاه» انتخاب شده بود و با کسب جایزه ویژه هیات داوران، بار دیگر مورد توجه صنعت سینمای بینالمللی قرار گرفت.
همچنین، رامین حسینپور در این جشنواره بهعنوان عضو پنل بینالمللی صنعت جهانی فیلم برگزیده شده بود.این جشنواره از ۶ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد.
این اثر همچنان در مسیر واجد شرایط شدن برای رقابت در جوایز اسکار آمریکا، بفتا انگلستان و اسکار کانادا در سال ۲۰۲۶ قرار دارد.
حسینپور هماکنون در حال تولید فیلم کوتاه جدید خود با عنوان «مدعی» (The Pretender) است؛ اثری درباره زندگی و اندیشههای فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ ایرانی، که ادامهای بر مسیر بینالمللی او در عرصه سینما خواهد بود.
رامین حسینپور، علاوه بر کارگردانی، معمار و آهنگساز نیز هست و این هویت چندبعدی او را در مسیر بینالمللی سینمای مستند متمایز میکند.
این موفقیتها نشاندهنده قدرت سینمای مستند ایران و استعدادهای جهانی فیلمسازان ایرانی است و جایگاه «صورتگر» (Sculpture) را در مسیر رقابتهای سینمایی بینالمللی تقویت میکند.
عوامل فیلم کوتاه «صورتگر» عبارتند از مدیر برنامه هنری: محمد نظری، تدوین: احسان واثقی، تیریدی آرتیست: حجت شعبانی، مدیر فیلمبرداری: علی احسانی، مجری دکوراسیون: مهدی حکمت، هلیشات: امید احمدزاده و رسول کیانپور، عکاس هنری: محمد حسامیان، بازیگران: فاضل مصلینژاد و داود اسدالهی، اعضای تیم موسیقی: نیما نواپور، محمد نیک، مهرداد بلوچیان، فرشاد عنایتی، انتشار بین المللی: دکتر بهروز طباطبائی، دکتر فرید رضائیان، مهندس مرجان فعال، انتشار داخلی: حمید نوریفام، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.