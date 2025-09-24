خبرگزاری کار ایران
معرفی رمان و مجموعه داستان‌های راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب
دبیرخانه جایزه مهرگان در چهارمین گزارش خود فهرست ۱۴ رمان و ۱۴ مجموعه داستان راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب را اعلام کرد. اسامی ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان مرحله نهایی مهرگان ادب زبان فارسی هفته آینده اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، در دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم جایزه مهرگان ادب تعداد ۱۸۴۹ عنوان کتاب چاپ اول سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط ۱۲ داور (۵ داور مرحله مقدماتی و ۷ داور مرحله نهایی) خوانده شده است.

داوری آثار در مرحله مقدماتی جایزه مهرگان ادب را طلا نژادحسن، مانی پارسا، سودابه سلگی، کامران سلیمانیان مقدم و آرزو چربدست بر عهده داشته‌اند و در مرحله نهایی آثار توسط هلن اولیایی‌نیا، حسین آتش‌پرور، قباد آذرآئین، ابوتراب خسروی، محمد کشاورز، علیرضا آبیز و سیاوش گلشیری داوری شده است.

مراسم نهایی اهدای جوایز مهرگان در صورت مناسب بودن شرایط برای فعالیت‌های فرهنگی در نیمه دوم مهرماه برگزار خواهد شد. در این مراسم آثار برگزیده مهرگان ادب زبان فارسی و همچنین برگزیدگان جایزه مهرگان ادب زبان مادری معرفی خواهند شد.

فراخوان دوره‌های بیست‌وپنجم و بیست‌وششم جایزه مهرگان ادب برای آثار چاپ اول سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در اول مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.

دبیرخانه جایزه مهرگان

یکم مهرماه ۱۴۰۴

پیوست:

۱ - رمان‌های راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب

۲ - مجموعه داستان‌های راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب

وبگاه جایزه مهرگان: mehreganprize. com

پست الکترونیک: mehreganprize@gmail. com

تلگرام دبیرخانه: https://t.me/mehreganprize

کانال فارسی: https://t.me/mehreganprize_fa

کانال انگلیسی: https://t.me/mehreganprize_eng

شماره همراه (شبکه‌های اجتماعی): ۹۸۹۳۰۹۱۲۷۲۱۷+

تهران صندوق پستی ۵۵۵-۱۹۶۱۵

رمان‌های راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب

دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم

ردیف نام کتاب

(به نظم الفبایی) نویسنده ناشر

۱ پاسار مریم اسحاقی ثالث

۲ پیرزن جوانی که خواهر من بود صمد طاهری نیماژ

۳ تابان، برج استخوان شیوا مقانلو نیماژ

۴ جان غریب ملاحت نیکی بان

۵ خیرگی علیرضا سیف‌الدینی نیماژ

۶ درخشش چشمان کف دستم مهدی رئیس‌المحدثین مهری (لندن)

۷ دست خدا مارادونا ساناز اقتصادی‌نیا نی

۸ سوگنامه زندگان آرش آذرپناه مهر و دل

۹ شبح اپراتور؛ یک پیشیگویی هادی کی‌کاووسی مهری (لندن)

۱۰ کمین بود فرشته مولوی آزادان (تورنتو)

۱۱ کوچه‌ی آخر داریوش کریمی نوگام (لندن)

۱۲ گورستان شیشه‌ای سرور کسمائی نوگام (لندن)

۱۳ متال باز علی مسعودی‌نیا مرکز

۱۴ معنای برج بابل امیر خداوردی ثالث

مجموعه داستان‌های راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب

دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم

ردیف نام کتاب

(به نظم الفبایی) نویسنده ناشر

۱ آواز ماهی بی‌نام رضا جمالی حاجیانی گمان

۲ املاک رابینسون حامد حبیبی هیلا

۳ حرف اول اسمش نون بود حافظ خیاوی نیماژ

۴ خوکچه‌ی بادنما احمد آرام نیماژ

۵ سلمانی وارطان سپیده خمسه‌نژاد هیلا

۶ شهری از خواب جابر حسین‌زاده نودهی هیلا

۷ غزل سیب منیرالدین بیروتی نیماژ

۸ کاش بوی سگ‌مرده می‌داد دلارام دلنواز هیلا

۹ کسی در من همه چیز را خواب می‌بیند مهرداد عسگری نگاه

۱۰ ما چهار نفر بودیم امیررضا بیگدلی ترنگ

۱۱ ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم فرهاد حیدری گوران نوگام (لندن)

۱۲ مادام دوژاپل وافل بلژیکی دوست داشت شیما سورن آفتابکاران

۱۳ میم تا کآباد نغمه کرم‌نژاد آگه

۱۴ یاغی آخر علی صالحی ثالث

انتهای پیام/
