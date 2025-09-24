نامزدهای نهمین مسابقه عکس سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، در این دوره، هیأت داوران متشکل از میترا محاسنی، سیف‌الله صمدیان و ساعد نیک‌ذات آثار ارسالی سینمایی و شبکه نمایش خانگی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را بررسی کردند.

از میان ۴۵ مجموعه اثر رسیده به دبیرخانه جشن، نامزدهای نهایی در بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شدند:

بخش سینمایی ۱۴۰۲

پویا شاه‌جهانی برای مجموعه عکس‌های «پالایشگاه»

امیرحسین غضنفری برای مجموعه عکس‌های «احمد»

بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲

احمدرضا شجاعی برای مجموعه«خائن‌کشی»

امید صالحی برای مجموعه «آبان»

فتاح ذی‌نوری برای مجموعه «زخم کاری»

بخش سینمایی ۱۴۰۳

مجید طالبی برای مجموعه «زیبا صدایم کن»

پویا شاه‌جهانی برای مجموعه «پیشمرگ»

مهراد امینی برای مجموعه «خدای جنگ»

بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۳

امید صالحی برای مجموعه «در انتهای شب»

سمیرا بختیاری برای مجموعه «گردن‌زنی»

بر اساس این گزارش، نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران با حمایت موزه سینما ‌‌و به دبیری محمد فوقانی، روز جمعه ۴ مهرماه ساعت ۱۹ در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود. همچنین نمایشگاه آثار راه‌یافته از تاریخ ۴ تا ۶ مهر در محوطه موزه سینما به نمایش گذاشته خواهد شد.

