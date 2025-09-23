خبرگزاری کار ایران
تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی به مدت ۶ شب با ظرفیت هر شب ۳۵۰۰ نفر در یزد روی صحنه می‌رود.

به گزارش  ایلنا، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی به مدت ۶ شب از ۲ تا ۷ مهرماه ساعت ۲۰ در فضای باز باغ جهانی دولت‌آباد یزد برگزار می‌شود که در ابتدا ۲ شب از این کنسرت بلیت‌فروشی شد و پس از پایان بلیت‌ها، چهار شب دیگر نیز تمدید شد. 

ظرفیت میزبانی این اجراها در هر شب ۳۵۰۰ نفر است. 

این تورکنسرت به مدت ۱۳ شب در خرداد و ۱۷ شب در شهریور ۱۴۰۴ در فضای باز مجموعه آزادی شهر تهران با بیش از ۲۲۵ هزار مخاطب روی صحنه رفت. 

در این کنسرت قطعات «نیست شو» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری، «بوی گیسو» با شعری از واقف لاهوری و آهنگسازی حسام ناصری، «هم گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «۱۱ ماه و ۲۹ روز و چند هزار ساعت» با شعری از احسان افشاری و آهنگسازی محمد زرنوش، «خیال خوش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «شیدا» با شعری از غلامرضا طریقی و آهنگسازی حسام ناصری، قطعه «هنوز عشق تو» در دستگاه ماهور با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی حسام ناصری، قطعه بی‌کلام شوشتری، قطعه «مست عشق» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری، «مرا ببخش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی حسام ناصری، «بی گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «در زلف تو آویزم» با شعری از امیرخسرو دهلوی و آهنگسازی حسام ناصری، «پل» با شعری از احمد امیرخلیلی و آهنگسازی حسام ناصری و «پرواز قوها» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری و در پایان قطعه «روزگار غریب» با شعری از احمد شاملو و حمید خلف بیگی و آهنگسازی حسام ناصری اجرا می‌شود. 

علاقمندان برای تهیه بلیت صرفا از طریق سایت ایران تیک به نشانی irantic. com و اپلیکیشن توبانک قابل دریافت از سایت tobank. ir اقدام کنند. بلیت‌های خریداری شده از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متفرقه معتبر نیستند و به خسارت مالی برای خریداران منجر خواهد شد. 

