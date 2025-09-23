خبرگزاری کار ایران
نشست‌های مدیریت دانش و ناشران آجا در موزه انقلاب

نشست‌های مدیریت دانش و ناشران آجا در موزه انقلاب
نشست میزهای تخصصی مدیریت دانش و ناشران ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، همراه با کارگاه دانش‌افزایی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با هفته دفاع مقدس؛ چهل و نهمین نشست میزهای تخصصی مدیریت دانش و ناشران ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، همراه با کارگاه دانش‌افزایی، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح در سالن قصرشیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود. 

در این رویداد که با حضور ناشران عضو میز تخصصی آجا و به میزبانی نشر سرو برگزار خواهد شد، آیین رونمایی از کتاب پژوهشی «لاله‌ها در حدیث غنچه‌ها» برگزار می‌شود. این کتاب به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر و داستان کودک و نوجوان با محوریت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد. 

همچنین، نشست تخصصی با موضوع «راهبردهای نوین مدیریت نشر و تأثیر فناوری‌های نوین بر صنعت نشر» و تحلیل وضعیت بازار کتاب در ایران و جهان در دستور کار قرار دارد. 

گفتنی است میز تخصصی ناشران ارتش جمهوری اسلامی ایران، متشکل از ناشرانی است که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت نظارت معاونت علوم، تحقیقات و فناوری آجا فعالیت می‌کنند. تاکنون بیش از ۳۰ ناشر در این مجموعه عضویت دارند.

